Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Tricolor gaúcho entra em campo contra o Rubro-Negro carioca nesta quinta-feira Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA Tricolor gaúcho entra em campo contra o Rubro-Negro carioca às 20h, no Rio de Janeiro (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA

Na manhã desta quarta-feira (12), no CT do Fluminense, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Grêmio finalizou os preparativos para enfrentar o Flamengo, amanhã (13), às 20h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foram três dias de trabalho intenso na capital carioca para o retorno da equipe gremista à competição nacional após a classificação para as oitavas na Libertadores da América.

O treinamento iniciou por volta das 10h40min, após jogadores e comissão técnica ficarem praticamente uma hora analisando vídeos do adversário em uma sala anexa ao vestiário.

Já no gramado, na sequência do aquecimento e circuito de exercícios físicos, o treinador Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico de passes rápidos com grupo de cinco jogadores em cada. Um deles ficava no meio tentando recuperar a bola. A movimentação foi intercalada por corridas rápidas e saltos sobre barreiras.

Logo após, Renato comandou um treino tático com a equipe que vai a campo, priorizando posicionamento e jogadas de bola parada em ataque e defesa.

Para finalizar, o grupo realizou um animado recreativo que habitualmente ocorre nas vésperas dos jogos.

Villasanti e Soteldo, defendendo as seleções do Paraguai e Venezuela, respectivamente, são desfalques para amanhã. Após ter lesão confirmada, Diego Costa também estará indisponível. O centroavante gremista já está em tratamento com fisioterapia.

A Rádio Grenal fará transmissão ao vivo da partida contra o Flamengo.

