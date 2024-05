Rio Grande do Sul População acolhida em abrigos recebe vacina contra a gripe no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A meta é imunizar todo esse grupo até o dia 20 deste mês Foto: Cristine Rochol/PMPA A meta é imunizar todo esse grupo até o dia 20 deste mês. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Técnicos da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e do Ministério da Saúde, além de gestores municipais, definiram as estratégias para vacinar contra a influenza (gripe) toda a população, a partir de 6 meses de idade, que está nos abrigos montados no Estado em razão das enchentes.

A meta é imunizar todo esse grupo até o dia 20 deste mês. O RS tem mais de 76 mil pessoas em abrigos instalados em 103 municípios, segundo dados da Defesa Civil.

“Essa é uma ação voltada para os abrigos, mas temos municípios que possuem doses e já estão vacinando também socorristas e voluntários”, explicou a chefe da Seção de Imunizações da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Eliese Denardi Cesar.

Uma nota técnica do Ministério da Saúde também orientará outras ações de vacinação contra hepatite A, tétano e raiva humana nas áreas atingidas pelas enchentes.

Campanha

A campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no Rio Grande do Sul em março, direcionada aos grupos prioritários. No começo de maio, a imunização foi ampliada para a população em geral com as doses remanescentes, passando a disponibilizar vacinas para todas as pessoas acima de 6 meses de idade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/populacao-acolhida-em-abrigos-recebe-vacina-contra-a-gripe-no-rio-grande-do-sul/

População acolhida em abrigos recebe vacina contra a gripe no Rio Grande do Sul

2024-05-16