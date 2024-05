O narrador esportivo Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 deste mês.

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89 anos, faleceu nesta quinta-feira (16), às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI do Hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento. A direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor”, informou a instituição de saúde em nota.

Um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Silvio enfrentava problemas renais. Ele também havia sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) durante a transmissão do jogo entre Palmeiras e Santos, na final do Campeonato Paulista, em abril. Na ocasião, o narrador foi hospitalizado.

Sylvio Luiz Perez Machado de Sousa era o nome de batismo do ícone do jornalismo esportivo. Nascido em 14 de julho de 1934 em São Paulo, ele começou a carreira em 1952, fazendo participações em radionovelas.

O narrador eternizou diversos bordões no mundo do futebol, como: “Olho no lance”, “Pelo amor dos meus filhinhos” e “Foi, foi, foi, foi, foi, foi ele!”. Esse bordões foram utilizados no jogo de videogame PES (Pro Evolution Soccer).

O narrador participou da transmissão de seis Copas do Mundo e nove Olimpíadas e apresentou programas esportivos no Grupo Bandeirantes, na TV Record, no SBT e na RedeTV!, retransmitida pela TV Pampa.

A ligação com o futebol foi além das telas e das rádios: aos 31 anos, ele se formou como árbitro na Federação Paulista de Futebol e apitou partidas durante cinco anos.

Silvio também foi ator. No final da década de 1980, fez dois papéis em novelas da TV Record.