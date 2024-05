Brasil Morre, aos 69 anos, o jornalista esportivo Antero Greco

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Antero lutava contra um tumor cerebral desde junho de 2022 Foto: Reprodução/Instagram Antero lutava contra um tumor cerebral desde junho de 2022. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista esportivo Antero Greco morreu na madrugada desta quinta-feira (16), aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Antero lutava contra um tumor cerebral desde junho de 2022.

A morte foi confirmada pelo canal de TV ESPN, onde o jornalista trabalhava desde os anos 1990. Paulistano e filho de italianos, Antero nunca escondeu o amor pelo Palmeiras.

Ele começou a sua carreira em 1974, aos 19 anos, no jornal O Estado de São Paulo, onde foi editor, repórter, chefe de reportagem e repórter especial. Passou também pela Folha de São Paulo e Diário Popular, onde foi colunista.

Na TV, começou na Bandeirantes, onde participou de transmissões do Campeonato Italiano, em 1983. E, em 1994, passou a integrar a equipe de esportes da extinta TVA, que depois se tornou ESPN Brasil.

Na bancada do jornal SportsCenter, junto com Paulo Soares, Antero marcou época. De terno e gravata, a dupla transformou o tradicional noticiário esportivo em um programa bem-humorado e, muitas vezes, surpreendente. Antero e Amigão, como é chamado Paulo Soares, chegaram a apresentar o SportsCenter com a maquiagem da banda Kiss, em homenagem ao Dia do Rock.

Antero cobriu 11 Copas do Mundo. Nome importante da imprensa, ele conquistou diversos troféus da mídia esportiva brasileira.

