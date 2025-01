Rio Grande do Sul Com a presença de Eduardo Leite, indústria química anuncia investimento de R$ 350 milhões no RS

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Durante cerimônia no Polo Petroquímico de Triunfo, governador destacou a importância para o desenvolvimento do Estado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

O governador Eduardo Leite esteve presente, nessa sexta-feira (17), na cerimônia de anúncio de investimentos de empresas do setor químico. Durante o evento, que ocorreu no Polo Petroquímico de Triunfo, as empresas Braskem, Innova, Unipar e Grupo OCQ anunciaram aporte de R$ 759,3 milhões para expansão e construção de novas plantas. Do total, cerca de R$ 350 milhões serão investidos no Rio Grande do Sul. O restante será destinado a investimentos nos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas.

Leite destacou a importância dos investimentos e da indústria química para o desenvolvimento do Estado. “É um setor que alavanca a base dos processos industriais da economia moderna, viabilizando itens essenciais para a produção de uma série de produtos e, com isso, habilitando investimentos em diversas outras áreas. Termos o polo da química fortalecido em nosso Estado a partir destes investimentos significa fortalecer um setor que é estratégico dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul”, afirmou.

O governador também falou sobre o uso da biomassa na produção de insumos do setor, observando um compromisso com processos mais sustentáveis. “Isso ajuda a resolver passivos ambientais, como é o caso da casca do arroz, por exemplo. Esse é um passivo ambiental que precisa ser gerenciado pelos produtores e que tem um destino a partir da queima deste resíduo para uso na indústria química. Também temos essa indústria como uma alavanca para o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde no RS, um elemento importante dentro do nosso plano de desenvolvimento”.

Os investimentos foram viabilizados pelo Regime Especial da Indústria Química, com incentivos fiscais para a indústria química e petroquímica, que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, presente no evento, destacou como ferramenta importante para aumentar a competitividade do setor. A atividade química tem posição de destaque na economia do Rio Grande do Sul, sendo o Polo Petroquímico de Triunfo responsável por 70% da indústria petroquímica gaúcha e geração de 6,3 mil empregos.

Além do vice-presidente Geraldo Alckmin, a cerimônia de anúncio também contou com a presença do presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos Cordeiro. Antes da solenidade, as autoridades visitaram as plantas da Braskem e da Innova, incluindo o pátio de armazenamento de biomassa.

2025-01-17