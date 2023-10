Geral Com a presença do governador Eduardo Leite, a cerimônia de abertura da Semana do Servidor está marcada para esta segunda

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Futsal é uma das modalidades disputadas nos Campeonatos Esportivos da Semana do Servidor. (Foto: Luís André Pinto/Secom)

Com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, a cerimônia de abertura da Semana do Servidor está marcada para esta segunda-feira (23). A edição deste ano promove, durante duas semanas, diversas ações voltadas ao servidor público estadual – como sarau, visitas guiadas e campeonatos esportivos, além da estreia da Corrida do Servidor.

A cerimônia de abertura será realizada às 9h na Casa da Ospa, localizada na av. Borges de Medeiros, n° 1501, no Centro de Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas no site da Escola de Governo. Também haverá transmissão on-line pelo YouTube, sem necessidade de inscrição.

A palestra “Protagonismo: a grande competência do servidor público”, ministrada pela educadora corporativa Jô Lima, está entre as atrações do evento, que ainda contará com o lançamento do programa Lidera RS pelo governo estadual. Voltado para servidores públicos com aptidão de gestão e potencial de liderança, o programa busca qualificar os participantes por meio de formação executiva, teórica e prática, tornando-os prontos para ocupar cargos e funções estratégicas. A coordenação do Lidera RS é da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Semana do Servidor

A Semana do Servidor 2023 é uma iniciativa da SPGG em parceria com as secretarias da Cultura, da Educação, do Esporte e Lazer e de Turismo. A edição de 2023 começou no dia 16 e vai até 27 de outubro e oferece atividades que buscam desenvolver e valorizar o servidor.

Em mais uma edição da Semana do Servidor, o governo do Rio Grande do Sul novamente promove a qualidade de vida do funcionalismo com atividades que incentivam atividades físicas. Até o dia 27 de outubro, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), juntamente com diversas outras pastas, realiza Campeonatos Esportivos no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) e, neste domingo (22), a Corrida do Servidor.

No segundo ano de sua realização, os Campeonatos Esportivos da Semana do Servidor reúnem 400 servidores nas modalidades vôlei de praia misto, tênis, beach tennis, futsal (feminino e masculino) e no Torneio Inclusivo, voltado para pessoas com deficiência (PCD). As competições, além de estimular a prática de atividade física, incentivam o engajamento entre os servidores e o desempenho no dia a dia do serviço público.

Conforme a subsecretária-adjunta de Gestão de Pessoas da SPGG e representante da comissão organizadora, Caroline Assmann, as competições buscam valorizar os servidores. “A Semana do Servidor é um evento muito bacana em que conseguimos, por meio de uma política de gestão de pessoas, enfatizar os pilares de valorização, desenvolvimento e engajamento dos servidores públicos do Estado”, afirma. “Nesta semana, tivemos diversos campeonatos esportivos no Cete, com apoio das secretarias do Esporte e Lazer, da Cultura, de Turismo, da Educação e da própria SPGG. Estamos todos envolvidos nessas ações, e o mais legal é ver os servidores engajados, participando, promovendo o esporte, a saúde e a integração dos órgãos.”

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, que disputa na modalidade tênis, ressaltou que o esporte é uma ferramenta importante para aliviar o estresse, promover o bem-estar e incentivar o relacionamento interpessoal, contribuindo para um desempenho mais eficaz no serviço público.

“O esporte, na vida das pessoas, é muito importante porque traz benefícios à saúde, ao corpo e à mente”, avalia Viana. “Essa semana é tão significativa porque podemos encontrar servidores com quem implementamos tantas políticas. É preciso relaxar, conversar e promover momentos para que possamos estar mais unidos.”

O diretor do Cete, Nelson Cerqueira, se diz orgulhoso por colaborar com a atividade. “É uma honra muito grande receber a Semana do Servidor e participar das ações, junto com os colegas. Em todas as edições podemos fazer eventos tão bons quanto estes”, comentou.

