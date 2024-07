Agro Com algumas estações da Trensurb fora de operação, governo gaúcho avalia alternativas de transporte para a Expointer

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

A feira agropecuária acontecerá de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio Foto: Divulgação A feira agropecuária acontecerá de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com algumas estações da Trensurb fora de operação desde maio devido às enchentes, a organização da 47ª Expointer está debatendo alternativas para o transporte do público à feira, que acontecerá de a 1º de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A possibilidade de criação de uma linha de ônibus direta de Porto Alegre para a Expointer foi aventada pela Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional) durante uma reunião realizada na -feira (10). O encontro contou com a participação do secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, do diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, e do diretor-superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe.

O secretário destacou a importância da feira para a retomada econômica do Estado após a catástrofe climática e mencionou a necessidade de reforçar o transporte durante o período do evento, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que se deslocam até a Expointer, muitas vindas da Capital e de cidades da Região Metropolitana. “Queremos construir alternativas conjuntas para atender melhor as pessoas”, afirmou.

Atualmente, a Trensurb está operando entre Canoas e Novo Hamburgo com intervalo de 18 minutos entre as viagens. A meta da empresa é retomar a operação em estações da Capital até o dia 20 de setembro, período posterior à feira. Como solução emergencial, o diretor-presidente destacou que a Trensurb contratou ônibus que atenderão os passageiros, a partir deste sábado (13), fazendo a integração da estação Mathias Velho, em Canoas, até o Centro da Capital, e vice-versa, sem custo adicional para os usuários do metrô.

“A Expointer é nosso maior evento, nosso período de maior arrecadação, mas no momento, em razão das subestações de energia não estarem todas em operação, não conseguimos diminuir o intervalo das viagens, que é de 18 minutos. Vamos contratar ônibus enquanto não estivermos em operação plena, para completar a viagem no trecho entre Mathias Velho e o Centro de Porto Alegre, e não penalizar os usuários”, destacou.

A Trensurb garantiu o atendimento para a Expointer dentro da situação de emergência e com incremento de ônibus, se necessário, para o período da feira.

O diretor-superintendente da Metroplan salientou a possibilidade de criação de uma linha de ônibus para atender especificamente a Expointer, saindo de Porto Alegre e indo direto para o Parque Assis Brasil. Uma nova reunião será marcada para discutir os detalhes técnicos.

2024-07-11