Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

A gasolina aumentou devido à reoneração dos combustíveis determinada pelo governo federal no fim de fevereiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,71% em março, 0,13 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro (0,84%), segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA acumula alta de 2,09% e, nos últimos 12 meses, de 4,65%, abaixo dos 5,60% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2022, o índice ficou em 1,62%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito registraram alta em março. A exceção foi artigos de residência (-0,27%), que havia subido 0,11% em fevereiro.

O maior impacto (0,43 ponto percentual) e a maior variação (2,11%) no índice vieram do grupo transportes. O principal destaque foi a gasolina (8,33%), subitem com maior impacto individual no índice do mês (0,39 ponto percentual). O etanol (3,20%) também subiu, enquanto gás veicular (-2,61%) e óleo diesel (-3,71%) continuaram em queda. As passagens aéreas, que já haviam recuado 9,38% em fevereiro, caíram 5,32% em março.

Na sequência, aparecem os grupos saúde e cuidados pessoais (0,82%) e habitação (0,57%), que desaceleraram ante o mês anterior, contribuindo com 0,11 ponto percentual e 0,09 ponto percentual, respectivamente. Os demais grupos ficaram entre a taxa de 0,05% de alimentação e bebidas e de 0,50% de comunicação.

