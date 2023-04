Rio Grande do Sul Oito novos desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho são empossados

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Cerimônia aconteceu no gabinete da presidência da Corte Foto: Juliano Verardi/TJ-RS Cerimônia aconteceu no gabinete da presidência da Corte. (Foto: Juliano Verardi/TJ-RS) Foto: Juliano Verardi/TJ-RS

Oito novos desembargadores do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) foram empossados no gabinete da presidência da Corte, em Porto Alegre, na segunda-feira (10).

O ato formal atendeu exigências legais e jurídicas. A cerimônia pública de posse dos magistrados foi adiada em razão dos atos fúnebres do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. A solenidade será realizada na próxima segunda-feira (17), às 14h.

Tomaram posse as desembargadoras Márcia Kern e Vanessa Gastal de Magalhães e os desembargadores João Ricardo dos Santos Costa, Eduardo Augusto Dias Bainy, José Vinicius Andrade Jappur, José Guilherme Giacomuzzi (oriundo do Ministério Público), Roberto Arriada Lorea e Luiz Antônio Alves Capra. O ato foi conduzido pela presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Iris explicou que a posse formal não poderia ser adiada, mas que a celebração solene perante o Tribunal Pleno acontecerá em momento mais apropriado: “De qualquer modo, a partir de hoje, Vossas Excelências atingem o ápice da carreira na magistratura estadual, passando a integrar este Tribunal de Justiça, respeitado e reconhecido nacionalmente pelo brilhantismo e pelo vanguardismo de suas decisões”.

