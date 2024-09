Economia Com alta da Selic, Brasil é o 2º no ranking de maiores juros reais do mundo

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

O Banco Central do Brasil decidiu nesta quarta-feira aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual. Foto: Reprodução O Banco Central do Brasil decidiu nesta quarta-feira (18) aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil passou a ter o segundo maior juro real do mundo após o Comitê de Política Monetária (Copom) determinar a elevação da taxa básica de juros. O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal do País subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.

O Banco Central do Brasil (BC) decidiu nesta quarta-feira (18) aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.), para 10,75% ao ano. Assim, segundo levantamento compilado pelo MoneYou, os juros reais do País ficaram em 7,33%. O líder do ranking é a Rússia, com taxa real de 9,05%.

Na última divulgação, em 31 de julho, o Brasil ocupava a terceira colocação da lista. A combinação de inflação mais forte e cenário externo desafiador continua a pressionar o fechamento da taxa real de juros, informou o MoneYou. A Argentina continuou com o último lugar no ranking. Apesar de, em junho, ter perdido para a Turquia o posto de maiores taxas nominais da lista (40% ao ano, frente aos 50% da Turquia), o país também enfrenta uma inflação altíssima, o que acaba derrubando as taxas reais.

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira ficou na 4ª posição, ao lado de outros dois países:

– Turquia: 50%

– Argentina: 40%

– Rússia: 19%

– Brasil: 10,75%

– Colômbia: 10,75%

– México: 10,75%

– África do Sul: 8,25%

– Hungria: 6,75%

– Índia: 6,50%

– Filipinas: 6,25%

