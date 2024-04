Economia Com alta de 6,42% em dois meses, etanol só compensa em 8 Estados

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O preço médio do etanol aumentou 6,42% nos postos de combustíveis do País nos últimos dois meses. Com isso, a gasolina está mais vantajosa em 18 Estados para abastecer veículos flex, enquanto o álcool está valendo mais a pena em 8 unidades da Federação e no Distrito Federal. No caso do Rio Grande do Sul, acaba sendo mais vantajoso abastecer com gasolina.

Os preços atuais também mostram uma mudança significativa de cenário em relação a fevereiro, quando o etanol era mais vantajoso em 14 Estados e no Distrito Federal.

De acordo com o diretor-executivo da AbriLivre, Rodrigo Zingales, o ambiente mais favorável para a gasolina em alguns Estados pode ser justificado, entre outros pontos, pelo seguinte movimento:

– alta no preço do etanol vendido pelo produtor à distribuidora, o que eleva o custo do combustível nos postos;

– política de preços da Petrobras, que ajuda a segurar o repasse dos aumentos da cotação do petróleo no mercado internacional;

– e custos de importação ainda comportados, o que ajuda a manter os preços da gasolina.

Estado Preço médio do etanol Preço médio da gasolina Qual compensa mais Acre 4,73 6,84 etanol Alagoas 4,16 5,75 gasolina Amapá 4,99 5,62 gasolina Amazonas 4,31 6,36 etanol Bahia 4,49 6,07 gasolina Ceará 4,45 5,70 gasolina Distrito Federal 4,05 5,86 etanol Espírito Santo 4,15 5,83 gasolina Goiás 3,89 5,87 etanol Maranhão 4,4 5,57 gasolina Mato Grosso 3,6 5,94 etanol Mato Grosso do Sul 3,62 5,67 etanol Minas Gerais 3,87 5,73 etanol Pará 4,30 5,85 gasolina Paraíba 4,03 5,63 gasolina Paraná 3,95 6,04 etanol Pernambuco 4,28 5,89 gasolina Piauí 4,04 5,68 gasolina Rio de Janeiro 4,10 5,75 gasolina Rio Grande do Norte 4,77 5,91 gasolina Rio Grande do Sul 4,40 5,76 gasolina Rondônia 4,75 6,38 gasolina Roraima 4,80 6,15 gasolina Santa Catarina 4,17 5,84 gasolina São Paulo 3,67 5,64 etanol Sergipe 4,53 6,07 gasolina Tocantins 4,25 6,05 gasolina

