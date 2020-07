Mundo Com alta recorde de casos globais de coronavírus, Organização Mundial da Saúde critica falta de liderança

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

"Não se enganem. A maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas a falta de liderança e solidariedade em níveis globais e nacionais", disse Tedros Adhanom Foto: Divulgação/OMS "Não se enganem. A maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas a falta de liderança e solidariedade em níveis globais e nacionais", disse Tedros Adhanom. (Foto: Divulgação/OMS) Foto: Divulgação/OMS

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenou nesta sexta-feira (10) a falta de liderança no enfrentamento ao novo coronavírus.

“Não se enganem. A maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas a falta de liderança e solidariedade em níveis globais e nacionais”, disse durante entrevista coletiva em Genebra. “Não podemos vencer essa pandemia como um mundo dividido”, afirmou, em discurso emocionado.

A organização registrou uma alta recorde de casos de Covid-19 em todo o mundo. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 228.102 novas infecções. Os países com os maiores aumentos foram Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. O recorde anterior era de 4 de julho, quando foram relatados 212.326 casos.

“O quanto é difícil para que os humanos se unam para lutar contra um inimigo comum que está matando pessoas indiscriminadamente?”, questionou Tedros. “Não somos capazes de distinguir ou identificar o inimigo comum? Não conseguimos compreender que as divisões entre nós são uma vantagem para o vírus?”. Ele fez um pedido por união. “A Covid-19 é um teste de solidariedade e liderança globais”.

Hidroxicloroquina

Durante o evento, o chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, voltou a afirmar que a hidroxicloroquina só deve ser usada em pacientes com Covid-19 sob “estrita supervisão médica”.

Os testes coordenados pela OMS com o remédio foram suspensos no último mês, depois de não ser observado nenhum benefício para os pacientes com o novo coronavírus.

