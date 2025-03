Esporte Com apenas 18 anos, João Fonseca supera marca de Federer, Nadal e Djokovic

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O brasileiro atualmente ocupa a 60° posição da ATP Foto: Divulgação O brasileiro atualmente ocupa a 60° posição da ATP. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No último domingo (16), João Fonseca, um brasileiro que é uma das maiores revelações do tênis mundial, conquistou o Challenger de Phoenix, faturando sua quarta taça na carreira e superando marcas de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Com apenas 18 anos e seis meses, o tenista acumula mais títulos do que Federer, Nadal e Djokovic na mesma idade. No último domingo (16), João conquistou o Challenger de Phoenix, faturando a quarta taça da carreira.

Atualmente, o brasileiro ocupa a 60° posição no ranking da ATP. Em fevereiro, ele se tornou o mais jovem tenista do país a conquistar um título no maior circuito da modalidade ao vencer o ATP de Buenos Aires.

Nesta faixa etária, o suíço Roger Federer era 59ª no ranking da ATP mas não havia conquistado títulos de ATP, apenas um Challenger.

Rafael Nadal tinha três títulos aos 18 anos: do ATP de Sopot, na Polônia e dois Challengers. O espanhol era o número 51 no ranking mundial.

Na mesma idade de João, Novak Djokovic ocupava o 78º lugar no ranking da ATP e havia conquistado três Challengers.

Apenas Carlos Alcaraz supera os números de João Fonseca aos 18 anos de idade. O atual número 3 do mundo já havia conquistado o ATP de Umag, na Croácia e quatro títulos de Challengers. O tenista espanhol também tinha um rankeamento melhor, na 32ª posição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/com-apenas-18-anos-joao-fonseca-supera-marca-de-federer-nadal-e-djokovic/

Com apenas 18 anos, João Fonseca supera marca de Federer, Nadal e Djokovic

2025-03-19