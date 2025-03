Esporte Data Fifa já pode definir os primeiros classificados para a Copa do Mundo de 2026

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Seleção Brasileira atualmente ocupa a quinta colocação na tabela Foto: Rafael Ribeiro/CBF Seleção Brasileira atualmente ocupa a quinta colocação na tabela. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Do dia 20 ao 25 de março, serão disputadas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e as primeiras seleções já podem garantir sua vaga. A competição acontece no próximo ano, a partir do dia 11 de junho, no Canadá, Estados Unidos e México. Os países-sede já estão classificados.

Nesta quinta-feira (20), na Oceania, acontece Nova Caledônia x Taiti e Nova Zelândia x Fiji, que disputam uma vaga para a final, que acontece na próxima segunda-feira, de onde a seleção vencedora sairá garantida na Copa.

Na Ásia, o Japão está a uma vitória de se classificar. A partida acontece também nesta quinta-feira contra o Bahrein. Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Iraque precisam de mais resultados, mas podem se classificar no segundo jogo dessa janela, no início da semana que vem.

Os países europeus ainda irão estrear nas Eliminatórias. Já na Concacaf, a definição também vai demorar mais e acontece apenas no segundo semestre do ano.

A Seleção Brasileira está em quinto lugar nas Eliminatórias da Conmebol e já estaria classificada. A equipe pode alcançar até a vice-liderança caso vença a Colômbia e a Argentina nesta data Fifa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/data-fifa-ja-pode-definir-os-primeiros-classificados-para-a-copa-do-mundo-de-2026/

Data Fifa já pode definir os primeiros classificados para a Copa do Mundo de 2026

2025-03-19