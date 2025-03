Esporte Verstappen deixa a liderança da Fórmula 1 após mais de mil dias

19 de março de 2025

Piloto estava no topo desde 2022

Com a vitória de Lando Norris no GP da Austrália no último domingo (16), o piloto virou o líder do campeonato pela primeira vez em sua carreira, dando um fim na sequência de mais de mil dias de liderança de Max Verstappen na Fórmula 1. O holandês esteve no topo da tabela de 22 maio de 2022 até 16 de março de 2025, passando 1029 dias em primeiro lugar.

Ao todo, foram 63 corridas. Considerando que foi campeão em 2021, o número poderia ter sido maior se não fosse o início de 2022. Naquele ano, Charles Leclerc venceu duas das três primeiras corridas, nas quais Verstappen abandonou com quebras no carro e no motor.

Nas últimas três temporadas como líder, 2022, 2023 e 2024, Max teve como seus principais oponentes o próprio Leclerc e Norris. Mas nenhum dos dois conseguiu fazer frente à superioridade do equipamento da Red Bull somada à perícia do holandês com o carro austríaco.

