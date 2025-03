Grêmio Confira data e horário dos jogos do Grêmio na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Tricolor estreia no dia 2 de abril, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor estreia no dia 2 de abril, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nessa terça-feira (18), a Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos do Grêmio na Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, o Tricolor irá enfrentar Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER.

O Grêmio terá a sua estreia fora de casa, contra o Sportivo Luqueño, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida acontece no dia 2 de abril (quarta-feira), às 21h30. No campeonato nacional, os paraguaios têm mandado suas partidas no Juan Canuto Pettengill, em Itaguá. Porém, o estádio não possui capacidade mínima de 10 mil lugares prevista para as competições da Conmebol.

Depois de enfrentar o Ceará, em Fortaleza (CE), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já voltará a campo para sua primeira partida em casa na Copa Sul-Americana na terça-feira, dia 8 de abril. Às 19h, o Tricolor Gaúcho receberá o Atlético Grau, do Peru, na Arena do Grêmio.

A terceira rodada reserva o reencontro do Grêmio com o Godoy Cruz. O jogo será no dia 24 de abril, quinta-feira, às 19h, no mesmo Estádio Malvinas Argentinas em que, em 2017, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0 a partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O triunfo iniciou a campanha gremista nos mata-matas que lhe renderiam o terceiro título continental.

O Imortal abrirá o returno com mais uma partida fora de casa, diante do Atlético Grau, no dia 7 de maio, às 19h30min no horário local, 21h30min em Brasília. Mesmo que o adversário seja de Piúra, no norte do Peru, a partida será disputada no Estádio Alejandro Villanueva, do Alianza Lima, na capital peruana.

Depois de receber o RB Bragantino no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrará novamente em campo pela Sul-Americana no dia 13 de maio, quarta-feira, às 19h. O adversário será o Godoy Cruz, na Arena.

Por fim, o Grêmio encerrará sua participação na fase de grupos da Sul-Americana com mais uma partida em casa, contra o Sportivo Luqueño. O confronto foi agendado para dia 29 de maio, quarta-feira, às 19h, na Arena.

Confira a tabela

1ª rodada: Sportivo Luqueño-PAR x Grêmio – 02/04 (qua) – 21h30min;

2ª rodada: Grêmio x Atlético Grau-PER – 08/04 (ter) – 19h;

3ª rodada: Godoy Cruz-ARG x Grêmio – 24/04 (qui) – 19h;

4ª rodada: Atlético Grau-PER x Grêmio – 07/05 (qua) – 21h30min;

5ª rodada: Grêmio x Godoy Cruz-ARG – 13/05 (ter) – 19h;

6ª rodada: Grêmio x Sportivo Luqueño – 29/05 (qui) – 19h.

