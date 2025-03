Grêmio Três jogadores do Grêmio foram convocados por suas seleções

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Villasanti, Olivera e Aravena participam das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Villasanti, Olivera e Aravena participam das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio teve três de seus jogadores convocados para suas respectivas Seleções para a data Fifa. Mathías Villasanti, pelo Paraguai, Cristian Olivera, pelo Uruguai, e Alexander Aravena, pelo Chile.

Os atletas irão participar das rodadas 13 e 14 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecem entre os dias 20 a 25 de março.

Partidas que envolvem os gremistas

Paraguai x Chile – quinta (20), às 20h

Uruguai x Argentina – sexta (21), às 20h30

Bolívia x Uruguai – terça (25), às 17h

Colômbia x Paraguai – terça (25), às 21h

Chile x Equador – terça (25), às 21h

Villasanti tem sido reserva da Seleção Paraguaia, mas quase sempre está com a delegação. Olivera começou a ser convocado para a Seleção Uruguaia a partir da chegada de Marcelo Bielsa no comando da Celeste. O treinador gosta muito do atacante gremista, apesar de não escalá-lo na maioria dos jogos.

Aravena recém voltou de uma lesão muscular na coxa esquerda e já foi chamado por Ricardo Gareca para a Seleção Chilena. Apesar de ser muito jovem, o jogador esteve na convocatória da equipe nacional em outras oportunidades.

Ainda não há previsão se os três atletas estarão presentes na delegação tricolor que recebe o Atlético, na Arena do Grêmio, pela estreia do Brasileirão. A partida está marcada para as 18h30min de sábado (29).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tres-jogadores-do-gremio-foram-convocados-por-suas-selecoes/

Três jogadores do Grêmio foram convocados por suas seleções

2025-03-19