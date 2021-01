Porto Alegre Com apoio da Brigada Militar, a Guarda Municipal de Porto Alegre desmancha aglomerações durante as noites e madrugadas

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Problema tem sido frequente nos bairros Cidade Baixa, Centro Histórico e Moinhos de Vento. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre)

Neste fim de semana, a Guarda Municipal vai manter a fiscalização contra as aglomerações em bares de Porto Alegre. As ações começaram na sexta-feira (8) e prosseguiram no sábado, com foco na faixa entre as 20h e as 3h, em pontos onde esse tipo de problema é mais recorrente – em especial nos bairros Cidade Baixa, Centro Histórico e Moinhos de Vento.

Operações conjuntas entre integrantes da corporação, com o apoio da Brigada Militar (BM) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), têm sido realizadas com frequência.

Nos últimos dias, foram desfeitas aglomerações em frente a bares nas ruas Padre Chagas (Moinhos de Vento), Lima e Silva (Cidade Baixa) e Fernando Machado (Centro Histórico), sendo que nestas duas últimos os frequentadores afugentados pelos policiais acabaram seguindo para o Largo dos Açorianos, sendo novamente dispersados.

Também no Centro Histórico), uma casa noturna funcionava de forma não autorizada, próximo ao terminal de ônibus da Praça 15. Retirados do local, por não estarem respeitando o distanciamento social, clientes hostilizaram os agentes da Guarda Municipal.

A prefeitura alerta que a população deve seguir as normas de prevenção ao contágio por coronavírus e também pode denunciar a ocorrência de atos que desrespeitem a legislação municipal e estadual. Os telefones disponíveis são o 156 e 153, de forma gratuita.

O secretário municipal de Segurança Pública, Mario Ikeda, ressalta que a Guarda Municipal atuará de forma preventiva para garantir o cumprimento das medidas para controlar a disseminação do coronavírus.

“A ação se dará com fiscalização e orientação nos espaços de convivência”, salienta. “Se cada um fizer a sua parte, espera-se que não haja piora nos indicadores e que as medidas restritivas não precisem ser ampliadas. Estamos em uma situação de crise sanitária e, como em toda a crise, só teremos sucesso com esforço coletivo.”

Foragidos recapturados

Durante patrulhamento de rotina no Parque Marinha do Brasil (bairro Praia de Belas), a Guarda Municipal prendeu um foragido da Justiça. O homem estava em atitude suspeita quando foi abordado pelos agentes. Depois de ser constatado que ele tinha mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execuções Criminais (VEC) da Comarca de Porto Alegre, foi dada voz-de-prisão.

O foragido foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). No começo da semana passada, a corporação já havia prendido outro homem, suspeito de assalto a pedestre, enquanto uma guarnição patrulhava o entorno do mesmo parque. O preso foi encaminhado mesma unidade, onde foi constatada a existência de mandado de prisão contra ele.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre