Brasil Com apoio do Exército Brasileiro, Rio Grande do Sul recebe anestésicos vindos do Uruguai para reabastecer UTIs.

Por Flavio Pereira | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Presidente da Comissão do Mercosul, deputado Frederico Antunes e Secretária da Saúde Arita Bergmann conferem lista de medicamentos. Foto: Divulgação/Assembéia Legislativa Foto: Divulgação/Assembéia Legislativa

Uma articulação bem sucedida do presidente da Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes e da secretaria de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, garantiu para ao Rio Grande do Sul, uma carga de 500 mil unidades de medicamentos anestésicos comprados pelo Ministério da Saúde junto ao governo do Uruguai para abastecer os hospitais gaúchos. São remédios utilizados para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular em cirurgias e também na intubação de pacientes com casos graves da Covid-19 nas Unidades de Tratamento Intensivo. A negociação foi facilitada pela relação binacional criada durante a assinatura do Acordo Sanitário entre o Brasil e o Uruguai – intermediado pela Secretaria da Saúde e pelo Governo do Estado – para o enfrentamento ao coronavírus, assinado no dia 26 de junho.

Parceria do Exército Brasileiro

A carga foi carregada em caminhões do Exército Brasileiro e será escoltada até Porto Alegre, depois de ser recebida no Porto Seco de Jaguarão, fronteira como Uruguai. A chegada prevista em Porto Alegre é na madrugada deste sábado (18). Parte desses medicamentos também será destinada a Florianópolis. Os critérios de distribuição serão definidos pela Secretária da Saúde do estado,segundo sua titular, Arita Bergmann.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil