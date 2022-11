Rio Grande do Sul Com apoio do governo gaúcho, empresa Fruki investirá 153 milhões de reais em fábrica de bebidas na cidade de Paverama

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Com inauguração prevista em um ano, unidade deve gerar inicialmente 40 empregos diretos. (Foto: Divulgação/Fruki)

O governo do Rio Grande do Sul e a Bebidas Fruki assinaram protocolo de intenções para viabilizar a construção de nova fábrica em uma área de 87 hectares junto à trecho da rodovia federal BR-386 na cidade de Paverama (Vale do Taquari). O investimento pela empresa gaúcha será de aproximadamente R$ 153 milhões.

Com expectativa de início das operações em novembro do ano que vem, a futura unidade atenderá aos mercados gaúcho e catarinense, gerando inicialmente 40 empregos diretos. A empresa se comprometeu a empregar preferencialmente mão-de-obra local e adotar práticas que diminuam riscos ambientais.

A partir de agora, as duas partes vão articular ações para viabilizar a iniciativa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da pasta da Fazenda. Isso inclui a tramitação do projeto no âmbito do Fundo Operação Empresa (Fundopem) e do Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul, bem como a concessão de tratamentos tributários diferenciados.

Com a palavra…

– Governador Ranolfo Vieira Júnior: “A Fruki é uma empresa essencialmente gaúcha, que já faz parte da história do Rio Grande e com uma importância significativa para a nossa economia. A nova planta industrial e os investimentos que estão sendo realizados, sem dúvida, serão fatores de transformação para o município de Paverama, com geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico e social para a região do Vale do Taquari”, disse Ranolfo.

– Presidente do conselho consultivo da Fruki, Nelson Eggers: “A Fruki é parceira do governo do Estado desde a década de 1980. Confiamos no Estado, que confia na empresa, por isso crescemos. Somos mais uma vez grandes parceiros, assim como a prefeitura de Paverama, cuja região certamente terá um crescimento importante”.

– Secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin: “A parceria para a viabilização deste importante investimento é mais um exemplo da importância do Fundopem, que foi modernizado e melhorado para atrair cada vez mais investimentos. Concluiremos este ano com R$ 1,6 bilhão em atração de investimentos do fundo para o Rio Grande do Sul, mais que o dobro de 2021. Será o ano com o maior montante nesse sentido e a maior geração de empregos correlata, ultrapassando 3.500 vagas”.

Histórico

Fundada em 1924, a Fruki é uma empresa de administração familiar que alcançou o status de maior indústria regional de refrigerantes do Rio Grande do Sul. A capacidade anual é de 300 milhões de litros de bebidas, atingindo 12% desse mercado, além de 15% do segmento de água mineral Água da Pedra e 35% no que se refere a repositor energético Frukito.

O nome Fruki é um acrônimo da junção das iniciais “Fru” de frutas e “ki” do sobrenome de Emílio Kirst, que fundou a empresa em 1924 em Arroio do Meio (Região Centro-Leste), com o nome “Kirst & Companhia”.

Sua matriz e parque industrial estão instalados em Lajeado (Vale do Taquari), onde são produzidas as três linhas de produtos. A empresa conta com seis centros de distribuição, nos municípios de Lajeado, Farroupilha (Serra Gaúcha), Santo Ângelo (Noroeste gaúcho), Pelotas (Sul do Estado), Cachoeirinha (Região Metropolitana) e Osório (Litoral Norte).

(Marcello Campos)

