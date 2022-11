Política Lula fala a indígenas na Conferência do Clima e diz que fará reparação a comunidades

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Lula fez declaração durante encontro com indígenas de diversos países no Egito. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quinta-feira (17) que tem “obrigação moral, ética e política” de reparar danos causados aos povos indígenas no Brasil.

Lula fez declaração durante encontro com indígenas de diversos países no Egito, onde está desde o início da semana para participar da COP 27, evento que discute as mudanças climáticas e seus efeitos no planeta.

“Nós temos a obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação para o que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país.”, disse Lula.

“Eu tenho o compromisso de fazer com que o Brasil possa servir de exemplo com a política de parceria, de uma política em que pessoas não sejam tratadas como de segunda classe, que não ficassem recebendo dádiva do governo. O que quero é que indígenas brasileiros participem da governança do meu país”, completou ele.

Lula criticou o fato de que chefes de governo que comparecem à COP não se reúnem com a sociedade civil e movimentos sociais para discutir ações. Ele também disse que, nas reuniões de representantes de países ricos, os problemas da população mais pobre e vulnerável não são discutidos.

“Eu participei de todas as reuniões do G8 quando fui presidente da República, participei de todas as reuniões do G20 depois da crise de 2008. E a coisa que eu mais sentia é que não se falava dos problemas da sociedade nessas reuniões”, disse o petista, se referindo aos encontros que reúnem os oito e os 20 países mais ricos do mundo.

“Quando se reúnem os presidentes dos países ricos, as pessoas pobres não existem, os indígenas não existem, os negros não existem, a periferia não existe. Porque esse não é um assunto levado para a mesa de discussão”, completou.

Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Lula disse que o Brasil “foi quase destruído” nos últimos quatro anos e que, no seu governo, pretende reconstruir políticas sociais “sem ódio, sem rancor e sem querer vingança.”

Reuniões na COP 27

Segundo a assessoria do presidente eleito, após o evento com lideranças indígenas Lula também se reuniu com:

– o secretário-geral da ONU, António Guterres;

– o ministro do Clima da Noruega, Espen Barth Eide;

– e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock.

A agenda previa que, ao fim do dia, Lula desse a primeira entrevista coletiva internacional desde a eleição. Segundo a assessoria, no entanto, o compromisso foi cancelado em razão de atrasos nos encontros bilaterais.

Nesta sexta (18), Lula embarca para Portugal, onde deve se reunir com autoridades do país. O presidente eleito retorna ao Brasil no fim de semana.

Mais cedo nesta quinta, em outro discurso durante evento organizado pelo Brazil Climate Action Hub – grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações climáticas –, Lula afirmou que não adianta falar em responsabilidade fiscal sem antes pensar na responsabilidade social.

A declaração de Lula acontece em meio à articulação do governo eleito com o Congresso Nacional para aprovar uma proposta que, entre outros pontos, autoriza as despesas do Auxílio Brasil a ficarem fora do teto de gastos. A equipe de transição argumenta que a medida é necessária para manter o benefício em R$ 600 mensais e conceder mais R$ 150 por criança de até 6 anos.

“Eu fui fazer um discurso para os deputados e eu fazia o discurso que eu dizia na campanha, sabe? Que não adianta falar em responsabilidade fiscal, a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social”, disse o presidente eleito nesta quinta.

Lula se referiu a um discurso feito a políticos aliados em Brasília, no último dia 10, em que questionou: “Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país?”.

Essa declaração gerou reação negativa entre analistas do mercado financeiro. Questionado sobre a repercussão, Lula declarou que “o mercado fica nervoso à toa”.

Ainda no discurso desta quinta, Lula disse que, se falar em responsabilidade social aumenta o dólar, “paciência”.

