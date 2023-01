Brasil Com aumento das chuvas, usinas hidrelétricas no Brasil abrem as comportas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos motivos é para garantir a segurança das barragens. Foto: Caio Coronel/Itaipu Binacional Um dos motivos é para garantir a segurança das barragens. (Foto: Caio Coronel/Itaipu Binacional) Foto: Caio Coronel/Itaipu Binacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Usinas hidrelétricas de várias regiões do Brasil começaram a abrir as comportas desde a última semana. Na usina de Itaipu Binacional, as comportas da calha esquerda foram abertas no sábado (14), com vazão de 1.400 m³/s. A previsão de vertimento é de dez dias, mas a programação pode ser alterada.

Já as usinas do Rio Madeira, no Complexo Belo Monte, e das Bacias do Rio São Francisco foram abertas durante a semana. Para os próximos dias é esperado o início do vertimento na Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.

A medida excepcional é tomada com a recuperação dos níveis dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, os reservatórios superam 60% de armazenamento em janeiro, mês com chuvas acima da média em algumas regiões do país.

De acordo com o ministério, em geral, a abertura dos vertedouros ocorre por dois fatores principais: garantir a segurança das barragens, quando o volume dos reservatórios chega aos patamares máximos, e redução da demanda de energia, como é esperado em janeiro. Assim, a água que passaria pelas turbinas é escoada nos vertedouros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil