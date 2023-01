Rio Grande do Sul UFRGS divulga gabaritos do primeiro dia de provas do Vestibular 2023

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Nesta edição, 21.969 candidatos concorrem a 4.008 vagas. Foto: Divulgação/UFRGS

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou às 9h deste domingo (15), os gabaritos do primeiro dia de provas do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O acesso às folhas de respostas é feito via Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Eventuais recursos quanto às questões do conjunto de provas do dia deverão ser formalizados pelos candidatos, no site www.ufrgs.br/conecte-se, e encaminhados à Coperse, até às 17h de segunda-feira, dia 16. Já a lista de classificados será publicada até o dia 30 de janeiro.

Neste domingo, segundo dia de Vestibular, serão realizados os exames de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. O ingresso nos locais de prova começa às 13h30min, e os portões serão fechados às 14h. Os candidatos têm cinco horas e meia para resolução das questões e preenchimento do gabarito, e poderão retirar-se do recinto duas horas após o início, podendo levar o caderno de provas.

Nesta edição, 21.969 candidatos concorrem a 4.008 vagas, sendo 12.771 inscritos na modalidade Acesso Universal e 9.198 candidatos que optaram por uma das oito modalidades de Ações Afirmativas (cotas).

Língua Portuguesa

01 A

02 A

03 D

04 C

05 E

06 B

07 B

08 D

09 B

10 E

11 A

12 C

13 C

14 C

15 B

Literatura

16 C

17 B

18 D

19 A

20 E

21 C

22 E

23 C

24 E

25 B

26 C

27 E

28 D

29 C

30 D

História

31 E

32 D

33 D

34 B

35 D

36 B

37 E

38 A

39 C

40 E

41 A

42 A

43 C

44 E

45 C

Matemática

46 C

47 A

48 E

49 A

50 B

51 D

52 A

53 B

54 C

55 D

56 E

57 B

58 D

59 C

60 E

