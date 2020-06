Rio Grande do Sul Com bandeira vermelha em Porto Alegre e rápido aumento na demanda por UTIs, o prefeito Nelson Marchezan anuncia novo fechamento do comércio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, antecipou algumas medidas que deverão ser tomadas na cidade. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, antecipou neste sábado (20) algumas medidas de restrição que deverão ser tomadas após a cidade passar para a bandeira vermelha na sétima rodada do esquema de Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul.

A prefeitura de Porto Alegre vai fechar, a partir desta segunda-feira (22), “o comércio de Porto Alegre, mantendo abertos apenas os estabelecimentos e serviços expressamente autorizados, restaurantes até as 17h, além dos autônomos e microempreendedores individuais”, informou o prefeito em seu perfil no Twitter.

Segundo Marchezan, a decisão do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus foi tomada neste sábado em uma reunião, “após a equipe passar os últimos dois dias analisando todos os dados importantes”. Os motivos levados em conta, de acordo com o prefeito, são o rápido avanço da ocupação de leitos de UTI e a grande circulação de pessoas nas ruas.

No fim da tarde deste sábado, dos 622 leitos de UTI de Porto Alegre, 519 (83,4%) estavam ocupados e 90 (17,3%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.

“Nos baseamos no critério leitos de UTI versus circulação de pessoas. Temos muita gente circulando e a ocupação das UTIs avançando rapidamente. Nenhum lugar do mundo conseguiu frear o avanço da doença sem evitar circulação de pessoas e restringir atividades econômicas”, diz Marchezan.

Ainda conforme o chefe do Executivo municipal, os restaurantes poderão continuar abertos até as 17h com restrição de limitação de quatro clientes por mesa, ou em cadeiras intercaladas e espaçamento entre as mesas, como já estava previsto em decreto.

“O Executivo também estabelece regramento para evitar aglomerações em estabelecimentos como supermercados, shoppings e parques e praças. Pessoas que desrespeitarem medidas de proteção individual, ou supermercados e shoppings que não evitarem aglomerações poderão ser multados”, declarou Marchezan.

Com o novo decreto, ficam impedidos de abrir cerca de 29 mil CNPJs cadastrados na categoria de microempresas para atividade de comércio, além de aproximadamente 4.700 empresas de pequeno porte também cadastrados na categoria de comércio. Todos CNPJs juntos empregam perto de 60 mil trabalhadores formais.

Os detalhes do decreto que entra em vigor já nesta segunda-feira e eventuais dúvidas serão esclarecidos em live realizada no Facebook às 16h deste domingo (21).

Segundo informações do governo gaúcho, nas regiões classificadas como bandeira vermelha, somente estabelecimentos que vendem itens essenciais podem estar abertos, mantendo 50% dos trabalhadores. Os demais locais de comércio devem ficar fechados.

Restaurantes e lancherias ficam proibidos de receber clientes no local, mas podem atender em sistema de tele-entrega, drive-thru e pegue e leve. Nos shoppings, também fica permitido o acesso apenas a serviços essenciais – como farmácias, lavanderias e supermercados, que podem operar com apenas 25% dos funcionários. Fora isso, os shoppings devem permanecer fechados, sem circulação de pessoas.

As aulas devem ser mantidas de forma remota. Cursos livres devem permanecer fechados, assim como escolas de ensino infantil, fundamental e médio e universidades.

Passam a ser totalmente vedados o funcionamento de academias, missas e serviços religiosos, clubes sociais e esportivos (mesmo que com atendimento individual) e serviços de higiene pessoal – como cabeleireiro e barbeiro.

Todas as regiões, seja qual for a bandeira na qual está classificada, devem seguir todos os protocolos de prevenção, que incluem uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, higienização dos ambientes e das mãos, uso de equipamento de proteção individual (EPI), afastamento de casos positivos ou suspeitos, teto de ocupação e atendimento diferenciado para grupos de risco.

Conforme a análise preliminar, oito regiões tiveram piora na classificação final e, portanto, terão maiores restrições de suas atividades. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Palmeira das Missões, que estavam em bandeira laranja (risco epidemiológico médio) foram para vermelha (risco alto). E três, Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, passaram de amarela (risco baixo) para laranja (médio).

O mapa preliminar foi divulgado pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pela internet no fim da tarde deste sábado (20), mas associações de municípios podem, conforme os novos ajustes na sistemática do modelo, apresentar recurso em até 24 horas (18h deste domingo). Na segunda-feira (22), o Gabinete de Crise fará nova análise e divulgará à tarde as bandeiras definitivas, que serão vigentes de 23 a 29 de junho. As informações são da prefeitura de Porto Alegre e do Palácio do Piratini.

