Economia Com bets e volta da raspadinha, Caixa quer aumentar para 65% a sua participação no mercado de apostas brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Caixa disse que o Brasil ainda tem aproveitado muito pouco as possibilidades de crescimento do mercado de apostas Foto: Divulgação Presidente da Caixa disse que o Brasil ainda tem aproveitado muito pouco as possibilidades de crescimento do mercado de apostas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a volta da raspadinha e a entrada no segmento de bets esportivas, a Caixa Econômica Federal pretende elevar dos atuais 52% para 65% a sua participação no mercado brasileiro de apostas e loterias.

A estratégia está focada em dois movimentos paralelos, conforme o presidente da estatal, Carlos Vieira. Um é o retorno da Lotex, loteria instantânea conhecida como raspadinha. Sua reestreia deve ocorrer nos próximos 90 dias, e a expectativa da Caixa é alcançar faturamento de R$ 1 bilhão por ano.

O outro movimento é uma incursão nas bets esportivas, que foram regulamentadas neste ano. Ainda não há data para o lançamento do produto, que está em fase de autorização pelo Ministério da Fazenda. A intenção da Caixa é arrecadar R$ 18 bilhões nos dois primeiros anos de funcionamento.

“Queremos recuperar o espaço perdido nesse segmento. Hoje, 52% do faturamento com loterias e apostas no Brasil é da Caixa. Mas nosso potencial é chegar a 65% do mercado”, disse Vieira.

O executivo lembra que o Brasil ainda tem aproveitado muito pouco as possibilidades de crescimento do mercado. Na França, aposta-se quatro vezes mais do que aqui. Nos Estados Unidos, o faturamento é 17 vezes maior.

Diante da ofensiva da Caixa, Vieira afirmou que a estatal também tem preocupação com a responsabilidade dos apostadores. “Vamos promover campanhas educativas”, ressaltou.

Para ele, o crescimento da Caixa no setor trará ganhos ao Estado, já que ela contribui com programas sociais do governo. Dos R$ 6,1 bilhões arrecadados pela Loterias Caixa, foram destinados R$ 2,4 bilhões para essa finalidade: 44% para a seguridade social, 26% para o Fundo Penitenciário Nacional, 18% para a Secretaria Especial de Esportes (comitês olímpico e paralímpico), 7% para o Fundo Nacional de Cultura e 5% para saúde/educação.

No caso da Lotex, após tentativas fracassadas de leiloar a concessão do serviço de loteria instantânea, o Ministério da Fazenda autorizou a Caixa a retomar sua comercialização direta. A estatal recebeu exclusividade sobre a venda do produto por 24 meses.

O relançamento da raspadinha está previsto para o terceiro trimestre deste ano. Ela será vendida nas agências lotéricas e de forma virtual. A Caixa prevê 85% do faturamento vindo da comercialização física e outros 15% das vendas on-line.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/com-bets-e-volta-da-raspadinha-caixa-quer-aumentar-para-65-a-sua-participacao-no-mercado-de-apostas-brasileiro/

Com bets e volta da raspadinha, Caixa quer aumentar para 65% a sua participação no mercado de apostas brasileiro

2024-06-21