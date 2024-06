Polícia Pai e filha são presos por vender produtos contaminados pelas enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com alto risco de contaminação, os produtos haviam sido destinados para descarte por uma grande rede de farmácias Foto: Polícia Civil/Divulgação Com alto risco de contaminação, os produtos haviam sido destinados para descarte por uma grande rede de farmácias. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil prendeu em flagrante em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem de 44 anos e uma jovem de 21 anos que estavam comercializando produtos contaminados pelas enchentes, destinados para descarte por uma grande rede de farmácias.

Após denúncia anônima, os criminosos, que são pai e filha, foram presos no bairro Fiúza, na tarde de quinta-feira (20). De acordo com a delegada Jeiselaure de Souza, os policiais encontraram produtos ainda cobertos por lama, que estavam sendo lavados de forma bastante precária no pátio de uma residência e oferecidos para os consumidores do município em grupos de WhatsApp a preços inferiores aos praticados no mercado.

Todas as mercadorias haviam sido encaminhadas para descarte devido ao alto risco de contaminação. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que um caminhão descarrega os produtos contaminados na casa.

No local, também funcionava uma lanchonete, que foi interditada pela Vigilância Sanitária devido às péssimas condições de higiene. A operação policial foi realizada com o apoio da prefeitura de Viamão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/dois-homens-sao-presos-por-vender-produtos-contaminados-pela-enchente-na-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/

Pai e filha são presos por vender produtos contaminados pelas enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre

2024-06-21