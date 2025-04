Polícia Após tentativa de fuga com o filho de 2 anos no carro, criminoso é preso com arma e drogas na Rodovia do Parque

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Durante a fuga, bandido perdeu o controle do veículo e colidiu em um barranco Foto: PRF/Divulgação Durante a fuga, bandido perdeu o controle do veículo e colidiu em um barranco. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Após tentativa de fuga na BR-448, a Rodovia do Parque, um homem que portava uma pistola 9 milímetros com numeração raspada, 34 munições e porções de drogas foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (15).

Segundo a corporação, o criminoso, que dirigia um Fiat Cronos, estava foragido. Ele desobedeceu à ordem de parada dos policiais e seguiu em fuga em alta velocidade. Após seis quilômetros, o bandido perdeu o controle do carro e colidiu em um barranco nas margens da rodovia.

No automóvel, também estavam a mulher do criminoso, o filho do casal, de 2 anos, e uma comadre. Natural de Porto Alegre, o homem, de 25 anos, já possuía antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

O filho, a esposa e a comadre do bandido receberam atendimento médico após o acidente e foram liberados.

