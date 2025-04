Brasil Brasil já registrou mais de 50 acidentes aéreos neste ano

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

No dia 9 de janeiro, um bimotor a jato explodiu após uma tentativa de pouso no aeroporto de Ubatuba (SP). O piloto da aeronave morreu Foto: Reprodução de vídeo No dia 9 de janeiro, um bimotor a jato explodiu após uma tentativa de pouso no aeroporto de Ubatuba (SP). O piloto da aeronave morreu. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O Brasil registrou pelo menos 51 acidentes aéreos neste ano, de acordo com dados do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer). As ocorrências deixaram 19 pessoas mortas, sendo 12 tripulantes e nove passageiros.

Nenhum desses episódios envolveu voos da chamada aviação comercial regular, que são aqueles operados pelas companhias aéreas mediante venda de passagens.

O último acidente aéreo que consta no painel do Sipaer em 2025 ocorreu no dia 9 de abril, quando um avião monomotor caiu logo após a decolagem em Campina Grande (PB). O piloto e um passageiro tiveram ferimentos leves e foram socorridos.

Considerando as 51 ocorrências até o dia 9 de abril, o Brasil teve um acidente aéreo a cada 46,5 horas em 2025. O número não abrange incidentes, que são episódios de menor gravidade.

Além das 19 vítimas fatais, 11 pessoas tiveram ferimentos graves e 24 apresentaram lesões consideradas leves após os acidentes aéreos ocorridos neste ano.

Quase a metade (24) dos acidentes envolveu aeronaves agrícolas. Em relação à fase do voo em que o acidente ocorreu, 15 foram na decolagem e dez no pouso.

A maioria das quedas ocorreu no Estado de São Paulo (9). Em seguida, estão Bahia (6), Mato Grosso (5) e Minas Gerais (5).

Idade das aeronaves acidentadas

Os dados do Sipaer mostram que 21 aeronaves acidentadas em 2025 (41,2%) foram fabricadas antes do ano 2000. Por outro lado, nove (16,7%) foram construídas depois de 2019.

A aeronave mais antiga a cair neste ano foi fabricada em 1968. Trata-se, justamente, do monomotor que caiu em Campina Grande no início deste mês.

Em contrapartida, dois acidentes envolveram aeronaves fabricadas em 2024.

Comparação com 2024

Entre 1º de janeiro e 9 de abril de 2024, foram registrados 58 acidentes aéreos no Brasil, de acordo com o Sipaer. Na comparação dos dados deste ano com o mesmo período de 2024, portanto, houve uma queda de 12,1%.

2025-04-16