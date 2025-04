Polícia Homem é condenado a mais de 20 anos de prisão por matar seu enteado, um bebê de 1 ano e 9 meses, em Viamão

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

O crime ocorreu no dia 28 de setembro de 2019

O Tribunal do Júri de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, condenou a 20 anos de prisão um homem acusado de matar o seu enteado, um bebê de 1 ano e 9 meses.

O crime ocorreu no dia 28 de setembro de 2019, após diversas agressões, o que, segundo a denúncia do MP (Ministério Público), causou intenso sofrimento à criança, que chegou a ser encaminhada para um hospital, mas morreu um dia depois.

O júri foi realizado na terça-feira (15). O criminoso já estava preso. Em janeiro, o julgamento do réu chegou a ser iniciado, mas acabou dissolvido porque a mãe do bebê passou mal no momento em que o acusado entrou no plenário. O casal tinha um relacionamento de três meses quando ocorreu o homicídio.

“Havia evidências de violência extrema à pequena vítima, com múltiplas lesões pelo corpo e utilização de diversos instrumentos. Condenações como essa são importantes para evitar casos futuros de violência contra as crianças, que majoritariamente são causadas em ambiente doméstico”, destacou a promotora de Justiça Aline Baldissera.

Segundo ela, chamou a atenção das autoridades uma queimadura no corpo do bebê. A lesão indicava o formato de uma letra, fato apontado no parecer do perito responsável pelo caso.

