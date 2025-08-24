Brasil Com boneco de Bolsonaro nas mãos, Tarcísio de Freitas diz que tempo trará justiça ao ex-presidente

Em discurso, Tarcísio afirmou que não é possível "aceitar e respeitar" quem não gosta do agronegócio. (Foto: Reprodução/ YouTube)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a Festa do Peão de Barretos no sábado (23). Com um boneco de Bolsonaro nas mãos, afirmou que o ex-presidente lhe “abriu portas” e hoje enfrenta “uma grande injustiça”. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início do mês por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Entrei aqui (pela primeira vez) com o presidente Bolsonaro, com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande injustiça”, disse Tarcísio, que recebeu um boneco do ex-presidente das mãos do deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL). “Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará”, afirmou o governador.

“A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse País. Ninguém vai segurar o Brasil e a gente não vai permitir isso”, completou o governador paulista, que estava ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas, Romeu Zema (Novo), ambos cotados para concorrer à Presidência.

Em entrevista coletiva realizada após falar no palco, Tarcisio foi questionado sobre a estratégia eleitoral da direita para 2026 e respondeu elogiando Caiado e Zema, a quem chamou de “dois grandes gestores”, e afirmou ter “certeza de que a direita tem excelentes nomes para o Brasil”.

Ao discursar no palco, sem mencionar diretamente o governo Lula, Tarcísio afirmou que não é possível “aceitar e respeitar” quem não gosta do agronegócio. “Quem não respeita o agronegócio não respeita o Brasil”, declarou o governador, sob aplausos da plateia.

Tarcísio anunciou ainda investimentos em Barretos, como a ampliação do aeroporto da cidade, que segundo ele terá sua capacidade mais que dobrada.

União

Os governadores de Goiás e Minas defenderam que a direita lance múltiplas candidaturas no primeiro turno e que todos se unam em torno de quem avançar ao segundo.

“Nós temos aqui um pacto entre nós. Todos os governadores são governadores experientes, aquele que chega lá vai saber, com a competência que tem, botar ordem no Brasil”, disse Caiado, em entrevista à imprensa. “Todo mundo sai (candidato) agora, mas no segundo turno está todo mundo junto, unido, para nós darmos rumo e devolvermos o Brasil aos brasileiros de bem.”

Zema afirmou ter conversado sobre o tema com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segundo ele é favorável a ter mais de uma candidatura do campo no primeiro turno. “Quando chegar o segundo turno, (estaremos) todos juntos”, disse o mineiro. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

