Variedades Com coronavírus, Mileide Mihaile reflete: “Ano de lições, acertos e erros”

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Influencer segue em isolamento social desde que testou positivo para a doença Foto: Diego Souza/Divulgação

Mileide Mihaile fez reflexão em seu Instagram dois dias após anunciar que está em isolamento social por conta de ter contraído a Covid-19.

“ANO de grandes lições, acertos e erros. O mais importante é que sempre me moldo pra uma MILEIDE melhor a cada momento e experiência nova. Que venha os novos dias e com eles novos ventos de amor e paz. UM BEIJO ENORME MEUS AMORES.”, disse.

A influencer, que é ex-mulher de Wesley Safadão, revelou em seu Instagram que tinha sido acometida pela doença no dia 24 de dezembro, enquanto se arrumava para o Natal.

“Hoje infelizmente não vou poder ceiar com a minha família. Sei que muitos fãs estão me perguntando onde estou, os detalhes do Natal. Infelizmente testei positivo para a Covid-19, estou me resguardando. O importante é que estou me sentindo muito bem, estou ssuper assistida, bem cuidada, mas isolada. Então infelizmente nesse Natal vou sentir o amor de longe e pelo vidrinho da minha varanda. Estamos todos bem, vou mandando notícias todos os dias”, afirmou.

Covid-19 após Natal na Vila

A revelação de que tinha sido acometida pela Covid-19 aconteceu quatro dias após participar do evento Natal da Vila, promovido por Carlinhos Maia, que aconteceu na madrugada do último domingo (20) e contou com centenas de convidados em meio à pandemia do coronavírus.

O influencer segue sendo criticado na internet, especialmente após rumores de que ao menos 47 funcionários contratados pelo evento teriam sido diagnosticados com Covid-19, e que dois deles estariam na UTI.

Entre os famosos presentes na festa estavam Lucas Guimarães, Camila Loures, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gizelly Bicalho, Matheus Mazzafera, Gui Napolitano, Vanessa Giácomo e Mileide Mihaile.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, não foi feita testagem de coronavírus em todos os convidados e não foi exigido o uso de máscara no local. Segundo ele, ainda há influenciadores que estão “escondendo” o diagnóstico de coronavírus após participar do evento. Após a repercussão, Carlinhos Maia negou as informações e mostrou áudios com a organizadora do evento.

