Nathalia Dill mostra organização de mala da maternidade: "Louca da etiquetadora"

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Atriz de 34 anos de idade está grávida de Eva com o noivo Pedro Curvello Foto: Reprodução/Instagram Atriz de 34 anos de idade está grávida de Eva com o noivo Pedro Curvello. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nathalia Dill divertiu os fãs ao mostrar a organização de sua mala para a maternidade. A atriz está na reta final da gravidez da primeira filha, Eva, com o músico Pedro Curvello, e ganhou uma etiquetadora para arrumar os itens necessários para levar ao hospital.

“Queria dividir uma coisa com vocês. Estou fazendo mala da maternidade, uma loucura, uma lista gigantesca. Para me organizar, eu ganhei uma etiquetadora. Eu tenho a roupa um, roupa dois, roupa três… Roupas íntimas”, contou Nathalia, que se empolgou com o presente.

“Fui etiquetando tudo. Além da mala, eu etiquetei a minha mala inteira! Alguém já passou por isso? Estou doida sozinha? Virei a louca da etiquetadora”, brincou a atriz de 34 anos de idade.

