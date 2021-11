Futebol Com Cristiano Ronaldo “apagado”, Manchester City domina e vence o rival United

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

O resultado mantém o City na caça ao Chelsea, líder da Premier League. (Foto: Reprodução)

O final de semana foi de clássico de Manchester pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. No Old Trafford, United e City se enfrentaram em partida dominada pela equipe de Pep Guardiola, que venceu por 2 a 0. O resultado só não foi mais elástico por grande atuação do goleiro David De Gea, principalmente na primeira etapa.

Cristiano Ronaldo, estrela do United, teve uma atuação apagada.

O resultado mantém o City na caça ao Chelsea, líder da Premier League. No momento, a equipe soma 23 pontos, enquanto o United tem agora 17, na briga para entrar no G4.

Pela próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United encara o Watford, fora de casa, no dia 20. Já o City recebe em Manchester o Everton, no dia seguinte.

Jogo

O primeiro tempo da partida foi todo do Manchester City, que só não foi para o intervalo com uma goleada já construída no placar por conta de grandes defesas do goleiro espanhol David De Gea.

O primeiro gol dos Cityzens saiu logo no início do jogo, aos seis minutos de bola rolando. O lateral português Cancelo cruzou e o zagueiro Eric Bailly, tentando afastar, mandou contra o próprio patrimônio. O segundo, veio no final da etapa, em novo cruzamento de Cancelo, desta vez para Bernardo Silva se esticar na linha de fundo e mandar entre a trave e o goleiro.

Porém, no meio tempo entre os dois gols do City, De Gea fez alguns milagres em chutes de Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne, Cancelo e até mesmo do zagueiro do United Lindelof, para o goleiro, com os pés, evitar um segundo gol contra.

A principal chegada da equipe da casa veio pelos pés, claro, de Cristiano Ronaldo, que pegou muito bonito na bola após cruzamento de Luke Shaw pela esquerda. A bola veio forte, mas o brasileiro Ederson conseguiu espalmar.

Com o placar já construído e seu rival entregue, o City tirou o pé na segunda etapa, que foi muito mais morna em comparação com a primeira. Mas ainda assim, houve chances do terceiro gol, uma delas em chute de Phil Foden, rente à trave direita de De Gea.

