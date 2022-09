Inter Com desconforto na coxa direita, atacante do Inter será reavaliado e vira dúvida no time de Mano Menezes

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

O atacante Wanderson estava com uma proteção no local e deixou a partida contra o Cuiabá no intervalo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O atacante Wanderson precisará ser avaliado pelo departamento médico e vira dúvida para a próxima partida do Inter pelo Brasileirão. O atacante não voltou do intervalo no jogo contra o Cuiabá, na tarde de sábado (10), em razão de um desconforto na coxa direita. A informação foi confirmada no intervalo pela assessoria do Inter. No seu lugar entrou Pedro Henrique.

O atacante colorado estava com uma proteção no local. Na primeiro tempo, tentou driblar, criar e arriscou, mas pecou nas finalizações. Ele acabou substituído por Pedro Henrique, que foi o responsável pela assistência ao gol de Alemão na segunda etapa.

O Inter só volta a atuar no dia 19 de setembro, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Caso não tenha condições, Pedro Henrique desponta como o favorito para uma vaga entre os titulares.

