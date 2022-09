Grêmio Bitello, volante do Grêmio, recebe o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Novorizontino

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Jogador que marcou um dos gols na vitória contra o Vasco está suspenso para jogo da sexta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a vitória contra o Vasco da Gama na Arena, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão, o Grêmio começa a ter problemas para a próxima partida contra o Novorizontino. O volante Bitello recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco e será baixa para o técnico Renato Portaluppi.

Bitello recebeu o terceiro cartão em disputa no segundo tempo da partida na Arena. Autor do primeiro gol, o volante igualou Elias, que não está mais no clube, na vice-artilharia do ano. Para o jogo desta sexta-feira (16), Renato tem duas opções de volantes como alternativas. Thiago Santos e Lucas Leiva brigam pela vaga no meio-campo tricolor.

Além de Bitello, o técnico Renato Gaúcho não deve contar com Campaz. O atacante deixou o jogo com problema muscular na coxa direita nos primeiros minutos e passará por exame.

Com o a vitória, o Grêmio chegou aos 50 pontos, seis acima do Londrina, o quinto, e se manteve na terceira colocação. Está também a um ponto do Bahia, o vice-líder da Série B. O Cruzeiro é o primeiro com 62 pontos conquistados.

