Inter Presidente do Inter revela renovações encaminhadas de Wanderson e De Pena

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter deve confirmar permanências de atacante e meio-campista. Na foto, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter deve confirmar as permanências de Wanderson e De Pena nos próximos dias. O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, antes da vitória sobre o Cuiabá, no último sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, apontou que as duas negociações estão encaminhadas pelo departamento de futebol para 2023.

“Está tudo bem encaminhado vamos anunciar em breve a renovação de ambos, são atletas que estão identificados, tem tido rendimento muito positivo e é de nosso interesse, interesse dos atletas a permanência no clube. São encaminhamentos que, no tempo que o departamento de futebol tem trabalhado, vão ser confirmados em breve com a permanência”, falou o mandatário colorado.

O atacante Wanderson tem sido destaque na temporada do time de Mano Menezes e chegou ao Inter por empréstimo, mas com a opção de compra já fixada com o Krasnodar, da Rússia. De Pena ficaria livre do contrato com o Dinamo de Kiev e deve assinar por um período maior.

Outros dois nomes também recebem atenção da diretoria do Inter até o fim da temporada. Os zagueiros Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado também têm vínculo por encerrar. A tendência era do argentino, especialmente, deixar o Beira-Rio. Na última semana, o Inter renovou o contrato do técnico Mano Menezes para a próxima temporada. O contrato do técnico foi renovado até o fim de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter