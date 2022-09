Grêmio Torcida gremista ovaciona o técnico Renato Portaluppi após a vitória do time contra o Vasco, em reestreia

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

O time de Renato levou a melhor e venceu o Vasco por 2 a 1 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para os torcedores gremistas, o domingo (11) foi um dia especial. O técnico Renato Portaluppi reestreou pelo clube do qual é o maior ídolo e venceu o Vasco da Gama de virada por dois a um pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os 50 mil presentes ovacionaram o comandante após o apito final.

O alívio da torcida se confirmou com o final do jogo, quando a torcida do Grêmio pode gritar a confirmação da vitória construída no primeiro tempo. Neste momento, os gremistas passaram a gritar o nome de Renato.

Renato e os seus comandados foram ao centro do campo para agradecer a presença do segundo maior público do ano na Arena e o apoio dado. Foi a primeira vitória de Renato em estreias no comando do Grêmio. Essa é a quarta passagem do técnico no clube gaúcho. Também foi a primeira virada do Tricolor desde o início da Série B do Brasileirão.

