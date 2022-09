Polícia Três pessoas são presas e polícia resgata pássaros silvestres em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Aves estavam em gaiolas apertadas, sem iluminação e com pouca ventilação, dentro de veículo abordado na BR-116 Foto: PRF/Divulgação Aves estavam em gaiolas apertadas, sem iluminação e com pouca ventilação, dentro de veículo abordado na BR-116. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três indivíduos e resgatou dez pássaros silvestres na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, no domingo (11). As aves estavam acondicionadas em compartimentos apertados, sem iluminação e com pouca ventilação, dentro de um Chevrolet Corsa.

O flagrante ocorreu quando o veículo foi abordado pelo efetivo da PRF. Durante a vistoria, os policiais encontraram duas gaiolas com os passarinhos no porta-malas e banco traseiro.

Houve também o recolhimento de caixas, sacos e alçapões. De acordo com a PRF, os pássaros foram encaminhados à Guarda Municipal de São Leopoldo, que providenciará os devidos cuidados.

