Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Com desfalques importantes no meio campo, Roger tem problemas para definir o Inter

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Principal nome do Inter, Alan Patrick está fora contra o Fortaleza por conta de uma virose.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Principal nome do Inter, Alan Patrick está fora contra o Fortaleza por conta de uma virose. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter vive uma semana atípica de preparação antes do duelo contra o Fortaleza, marcado para o próximo domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado ganhou duas dúvidas importantes no meio-campo: Alan Patrick está afastado por uma virose, e Bruno Tabata segue fora devido a um desconforto muscular. Ambos deixaram de participar dos treinos desta semana.

Apesar dessas ausências significativas, a comissão técnica já trabalha com alternativas para suprir os espaços. Uma proposta estudada traz de volta Bruno Henrique ao time ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez, com o jovem Luis Otávio criando dinâmica na segunda linha de atuação.

Outra formação possível envolve Óscar Romero como substituto para Alan Patrick, com Carbonero ou Vitinho assumindo a vaga de Tabata. Nesse caso, Romero atuaria como segundo volante, enquanto o camisa 7 apareceria mais centralizado ou pela esquerda e Wesley, deslocado para o lado direito, manteria sua presença ofensiva.

O Inter busca equilibrar juventude e experiência para superar esse momento de instabilidade na equipe. Alan Patrick e Bruno Tabata são peças-chave no cérebro criativo do time, e agora a articulação ficará por conta de quem estiver em melhores condições físicas, com Bruno Henrique e Romero despontando como soluções possíveis dentro do elenco Colorado.

