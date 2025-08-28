Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
Seleção termina a fase classificatória com o melhor aproveitamento de saques entre todas as participantes.Foto: Divulgação/Volleyball World
A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue imbatível no Campeonato Mundial e já está em Bangkok, na Tailândia, para disputar as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Brasil enfrenta a República Dominicana neste domingo (31), às 10h30min, em busca de um título inédito.
Sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a equipe brasileira liderou o Grupo C com vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico. Já as dominicanas avançaram com duas vitórias, contra Colômbia e México, e uma derrota para a China por 3 sets a 0.
Entre os nomes que brilham no Mundial, a central Júlia Kudiess aparece como a terceira melhor bloqueadora do torneio, com 12 pontos neste fundamento. A ponteira e capitã Gabi Guimarães também se destaca com ótimo desempenho ofensivo e 46% de eficiência no passe.
Confrontos das oitavas de final
|Data
|Confronto
|Horário
|Sexta (29)
|Países Baixos x Sérvia
|7h
|Sexta (29)
|Japão x Tailândia
|10h30
|Sábado (30)
|Itália x Alemanha
|7h
|Sábado (30)
|Polônia x Bélgica
|10h30
|Domingo (31)
|China x França
|7h
|Domingo (31)
|Brasil x República Dominicana
|10h30
|Segunda (1)
|Estados Unidos x Canadá
|7h
|Segunda (1)
|Turquia x Eslovênia
|10h30