Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Vôlei: Brasil encerra a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e encara a República Dominicana nas oitavas

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Seleção termina a fase classificatória com o melhor aproveitamento de saques entre todas as participantes.

Foto: Divulgação/Volleyball World
Seleção termina a fase classificatória com o melhor aproveitamento de saques entre todas as participantes. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue imbatível no Campeonato Mundial e já está em Bangkok, na Tailândia, para disputar as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Brasil enfrenta a República Dominicana neste domingo (31), às 10h30min, em busca de um título inédito.

Sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a equipe brasileira liderou o Grupo C com vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico. Já as dominicanas avançaram com duas vitórias, contra Colômbia e México, e uma derrota para a China por 3 sets a 0.

Entre os nomes que brilham no Mundial, a central Júlia Kudiess aparece como a terceira melhor bloqueadora do torneio, com 12 pontos neste fundamento. A ponteira e capitã Gabi Guimarães também se destaca com ótimo desempenho ofensivo e 46% de eficiência no passe.

Confrontos das oitavas de final

Data Confronto Horário 
Sexta (29) Países Baixos x Sérvia 7h
Sexta (29) Japão x Tailândia 10h30
Sábado (30) Itália x Alemanha 7h
Sábado (30) Polônia x Bélgica 10h30
Domingo (31) China x França 7h
Domingo (31) Brasil x República Dominicana 10h30
Segunda (1) Estados Unidos x Canadá 7h
Segunda (1) Turquia x Eslovênia 10h30

 

