Esporte Jogo da Copa do Brasil termina com prisões por agressão e injúria racial

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi alvo de agressão após a invasão de um torcedor do Athletico ao gramado da Arena da Baixada.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi alvo de agressão após a invasão de um torcedor do Athletico ao gramado da Arena da Baixada. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Copa do Brasil, foi marcada por episódios lamentáveis fora das quatro linhas. Dois torcedores do Athletico Paranaense foram detidos pela Polícia Militar em ações distintas durante a reta final da partida.

O primeiro caso envolveu injúria racial. Após o árbitro Wilton Pereira Sampaio anular um gol do Athletico, um torcedor proferiu insultos racistas contra um jogador não identificado. A denúncia partiu de outro torcedor do próprio clube, que se sentiu ofendido com os comentários. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado à Central de Flagrantes de Curitiba. Ele responderá por injúria racial, crime cuja pena pode variar de dois a cinco anos de prisão.

O próprio torcedor que proferiu as palavras racistas confessou o crime após ser encaminhado à delegacia, sendo imediatamente autuado em flagrante. A ocorrência, então, foi encaminhada para a central de flagrantes, onde ele é mantido preso.

O segundo episódio ocorreu logo após o gol anulado, quando outro torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro corintiano Hugo Souza. O jogador não reagiu, e o invasor foi contido por seguranças. Por estar embriagado, ele não prestou depoimento imediato, mas será intimado a responder judicialmente por provocação de tumulto.

Após assinatura de um termo circunstanciado, o torcedor foi liberado e irá responder apenas que foi relatado no registro de ocorrência.

Na súmula da partida, o árbitro relatou a invasão e a agressão, além do arremesso de objetos no campo por parte da torcida mandante. O clima tenso levou ao encerramento antecipado do jogo.

Dentro de campo, o Corinthians deu um importante passo rumo à semifinal da Copa do Brasil ao ganhar do Athletico-PR, por 1 a 0. O único gol foi marcado por Gui Negão. Revelado na base do Timão, o atacante de apenas 18 anos marcou pela terceira partida seguida.

A partida de volta das quartas de final está agendada para o dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians tem a vantagem do empate, enquanto o Athletico-PR precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória simples do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

 

Lula exalta a “maior operação contra o crime organizado da história”
Vôlei: Brasil encerra a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e encara a República Dominicana nas oitavas
