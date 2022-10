Acontece Com destaque aos seus 45 anos de história, Rádio Pampa é homenageada pela Associação Comercial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente em exercício da ACPA, Gunther Staub (d), entregou a homenagem ao presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. Foto: O Sul Presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret (E), recebeu honraria do presidente em exercício da entidade, Günther Staub. (Foto: Divulgação/O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma edição do “Bom Dia Associado”, encontro mensal da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), a Rádio Pampa (97,5 FM) foi homenageada por seus 45 anos de história. O evento aconteceu nesta quinta-feira (20), na sede da entidade, destacando a atuação da rádio ao agregar valor à economia local e divulgar a força do empresariado gaúcho.

Segunda emissora a compor a Rede Pampa, a rádio conta com programação ao vivo 24 horas por dia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de atualização constante sobre o trânsito, a previsão do tempo e demais serviços aos ouvintes. Na ocasião, uma placa alusiva à data foi entregue ao presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, que agradeceu a homenagem e ressaltou a missão que a Associação e a Rede Pampa têm em comum: fomentar o desenvolvimento do estado.

“É um sentimento de muito orgulho receber esse reconhecimento, porque mostra que o trabalho que vem sendo desenvolvido está na linha correta, de defesa do nosso ouvinte e de toda a população. E isso está sendo feito há 45 anos, com muita dedicação, índices de audiência crescentes e resultados cada vez mais assertivos para os nossos parceiros comerciais. Sempre reafirmando o nosso compromisso com a comunicação, o jornalismo, opinando com responsabilidade, mas, acima de tudo, informando o público”, ressaltou Gadret.

Em nome da presidente da ACPA, Suzana Vellinho, o presidente interino Gunther Staub entregou a homenagem. “Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva, onde é tão fácil criticar e muito difícil valorizar. Por isso, é uma satisfação para a nossa associação reconhecer empresas que fazem um bom trabalho e que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e intelectual de Porto Alegre e de todo o Rio Grande do Sul, como é o caso da Rede Pampa”, relatou Gunther.

Após a cerimônia, um painel debateu os desafios e as oportunidades da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD para pequenas empresas, com a presença do CEO e DPO da Rastek Soluções, Juarez Fortes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece