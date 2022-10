Grêmio “Esse era um ano muito complicado”, diz o zagueiro Geromel sobre o Grêmio na Série B do Brasileirão

Por Lorenzo Rivero | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ídolo gremista concedeu entrevista após um treino Foto: Lucas Uebel/Grêmio "É um campeonato muito difícil, a gente sabia que tinha o peso do ano passado", falou Geromel. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ano de 2021 para o torcedor gremista ficou marcado pelo terceiro rebaixamento da história do Clube. Para o zagueiro Pedro Geromel não foi diferente. Agora, na reta final da Série B do Brasileirão, o Tricolor enfrenta o Náutico podendo garantir a passagem para a Série A, dependendo de outros resultados paralelos.

O zagueiro concedeu entrevista coletiva após o treinamento. Geromel atendeu a imprensa por cerca de oito minutos. O atleta foi perguntado sobre o ano do Grêmio, que para os torcedores, a classificação para a Série A já deveria estar garantida, mas não ainda não está.

“Esse era um ano muito complicado. Você vê o Cruzeiro e o próprio Vasco, que estão algum tempo na série B. É um campeonato muito difícil, a gente sabia que tinha o peso do ano passado”, falou.

As marcas do rebaixamento foram citadas pelo ídolo gremista, que relatou que é impossível separar o ano de 2021 com o ano de 2022. As mudanças de treinadores foram citadas pelo defensor. Ele lembrou que quando o Grêmio conquistou os títulos da Copa do Brasil e Libertadores era quando teve uma sequência de técnico.

Para o Tricolor, o ano de 2022 foi dividido em dois: a primeira parte do ano era para ganhar o Campeonato Gaúcho. A segunda parte e final era para garantir o acesso na elite do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio