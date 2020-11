Grêmio Com destaques individuais, Grêmio vence primeiro jogo contra o Guaraní por 2 a 0

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio fez seu dever fora de casa e quebrou um tabu! Jogando no Paraguai, o tricolor nunca havia vencido o Guaraní nestas condições. Mas para tudo tem a primeira vez! O Grêmio venceu o Guaraní por 2 a 0 com gols de Jean Pyerre e Pepê, ambos marcados no segundo tempo. Além deles, Vanderlei também se destacou após fazer muitas defesas difíceis e colocar o tricolor mais perto das quartas de final da Libertadores.

Na escalação, sem surpresas, Renato escalou força máxima com David Braz no lugar de Kannemann, expulso na última partida da Libertadores contra o América de Cali. Victor Ferraz e Diogo Barbosa formaram a dupla de laterais e, no meio de campo, Darlan e Luiz Fernando foram os escolhidos. Os primeiros 10 minutos foram de reconhecimento. Ambas as equipes trocavam passes no meio de campo e tinham dificuldades de chegar ao ataque.

A primeira chance clara foi do Grêmio aos 13 minutos. Pepê, pelo lado direito, tentou o toque de cavadinha por cima do goleiro Servio, a bola passou perto na linha do gol, mas Luiz Fernando não conseguiu chegar a tempo para empurrar para as redes. Depois de 20 minutos, somente aos 30 que outra chance clara aconteceu e também pelo lado tricolor. Luiz Fernando perdeu uma grande chance após fazer uma belíssima jogada e driblar todo mundo. Pecou na finalização!

Aos 39, o Guaraní chegou a primeira vez e assustou o goleiro Vanderlei. Fernández chutou uma bomba de fora da área e a bola passa rasteira ao lado da trave do arqueiro gremista. Estas foram as únicas chegadas que aconteceram na primeira etapa.

Já o segundo tempo começou tumultuado. Logo no primeiro minuto, Diego Souza cruzou para Luiz Fernando que cabeceou com muito perigo e a bola raspou a trave. Mas o Guaraní, jogando em casa, também precisava da vitória e fez Vanderlei trabalhar! Aos 10, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Báez que, de frente para Vandrlei, tentou empurrar para as redes, mas o goleiro gremista fez uma grande defesa!

Foi só levar o susto que o Grêmio fez o que mais precisava: abrir o placar! Aos 11, com assistência de Pepê, Jean Pyerre, com muita categoria fizalizou para o gol e abriu o placar. A movimentação que não aconteceu na primeira etapa, sobrava na segunda. Aos 13, Vanderlei novamente salvou o Grêmio. Morel, no rebote, chutou colocado e o goleiro tricolor espalmou!

Mesmo na frente, a equipe de Renato Portaluppi não tirou o pé do acelerador e, aos 19, Jean Pyerre deixou Luiz Fernando livre dentro da área, mas ele chutou em cima do goleiro adversário. O segundo gol estava para acontecer, inclusive de falta também. Jean Pyerre cobou com categoria mas o goleiro adversário espalmou.

Depois de muitas tentativas, o segundo gol veio! Aos 40, Pepê recebeu de Churín e, cara a cara com Servio, deu um lençol no goleiro adversário. Grêmio 2, Guaraní 0. Ainda deu tempo de Morel levar o segundo amarelo aos 47, e ser expulso! Um minuto depois, Pinares também quase deixou sua marca e, assim como Pepe, mas o apito do árbitro acabou com os primeiros 90 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio