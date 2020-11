Esporte O Grêmio venceu o Guaraní, do Paraguai, por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A vitória deixou o Tricolor gaúcho muito perto das quartas de final. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio iniciou bem a fase das oitavas de final da Libertadores. Na noite em que chegou a marca de 200 jogos disputados na competição sul-americana, o Grêmio venceu o Guaraní, por 2 a 0, na partida de ida da fase mata-mata, que ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Os gols foram marcados na segunda etapa por Jean Pyerre e Pepê. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (3), na Arena, em Porto Alegre, a partir das 21h30.

Primeiro tempo

Os primeiros instantes da etapa inicial foram de equilíbrio e de jogadas disputadas pelas duas equipes. Antes dos dez minutos, ninguém conseguiu criar boas chances no ataque. Mas aos 13’, o Grêmio conseguiu sua primeira grande oportunidade com Pepê, que recebeu na esquerda, invadiu a área, ganhou da marcação e cruzou para Luiz Fernando. O atacante tentou alcançar, mas a bola passou e saiu pela linha de fundo – por detalhe não mandou para o fundo das redes.

Não demorou para Pepê fazer uma nova jogada, outra vez pela esquerda. Desta vez, o camisa 25 foi quase a linha de fundo e cruzou, mas o goleiro paraguaio acabou defendendo.

Já os donos da casa tentaram em uma bola aérea aos 19’, quando Domínguez colocou na área, no segundo poste, mas Vanderlei saiu do gol para defender com segurança e impedir qualquer perigo.

O Grêmio respondeu três minutos depois, com um lançamento preciso de David Braz para Luiz Fernando, na direita. O atacante dominou e cruzou na área, mas ninguém chegou para completar e a bola acabou com a defesa adversária.

Outra chance gremista saiu em bola parada, após escanteio cobrado por Jean Pyerre. O camisa 10 colocou na primeira trave, mas a defesa do Guaraní conseguiu o corte.

Passados 30 minutos, Luiz Fernando fez uma boa jogada individual, passou pela marcação, invadindo a área e chutou cruzado. Servio fechou o ângulo e a bola saiu pela linha de fundo.

Os paraguaios arriscaram também de longa distância. Desta vez, foi Fernández quem chutou, mandando à direita da meta defendida por Vanderlei, com 40’ jogados.

Segundo tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação e logo antes do primeiro minuto levou perigo a meta defendida por Servio. Depois de um cruzamento da direita, Luiz Fernando se antecipou à zaga e mandou de cabeça, acertando a trave esquerda.

Já os adversários também ameaçaram com Merlini, que fez um cruzamento, mas mandou nas mãos de Vanderlei, que segurou firme, com 5’ jogados.

O Tricolor pressionou por mais vezes nesta etapa e dois minutos depois criou uma boa chance. No lance, Matheus Henrique acionou Diego Souza no meio, na entrada da área, mas o centroavante acabou desarmado pela marcação.

Em resposta, o Guaraní chegou com perigo, após uma rápida troca de passes pela direita. A bola chegou a Domínguez, que chutou, mas David Braz cortou a escanteio. Após a cobrança, Báez finalizou à queima roupa, obrigando Vanderlei a uma grande defesa, impedindo o gol paraguaio.

Mas o Grêmio reagiu de imediato. No lance, aos 11 minutos de jogo, David Braz lançou Pepê na esquerda, que ganhou da marcação e rolou para trás, para Jean Pyerre. O camisa 10 arriscou de longe, mandando no canto direito da meta, abrindo o placar em Assunção.

O Guaraní tentou a reação aos 15’ e obrigou Vanderlei a operar outra grande defesa. Morel pegou a sobra e mandou no ângulo esquerdo da meta gremista. O camisa 1 voou para espalmar pela linha de fundo.

Os donos da casa chegaram com perigo em cobrança de falta, aos 37’. Domínguez cobrou direto, a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo.

Na reta final, aos 40 minutos, Pepê deixou o seu, assinalando o segundo gol gremista. Vanderlei fez uma ligação direta, o zagueiro paraguaio tentou cortar, mas Diego Churín foi melhor e ajeitou de cabeça para o camisa 25, que deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes.

Nos acréscimos o Guaraní teve um atleta expulso, Morel, após uma falta forte sobre Pepê. Na cobrança, Pinares mandou direto, para Servio defender.

Ficha técnica

Guaraní: Servio, Tripichio, Romaña, Báez, Miguel Benítez, Morel, Florentín (Redes), Rodrigo Fernández, Merlini (Maná), Domínguez, Fernando Fernández (Bobadilla). Técnico: Gustavo Costas.

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz, Diogo Barbosa, Darlan (Rodrigues), Matheus Henrique (Lucas Silva), Jean Pyerre (Pinares), Luiz Fernando (Everton), Diego Souza (Churín) e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Guillermo Guerrero (Equador), auxiliado por Christian Lescano e Byron Romero (ambos do Equador). VAR (árbitro de vídeo): Daniel Fedorczuk (Uruguai).

