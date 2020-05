Porto Alegre Com dez novos leitos, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre já pode atender 40 pacientes de coronavírus em sua UTI

18 de Maio de 2020

Estrutura está localizada no bloco "B" do complexo. (Foto: Divulgação/HCPA)

O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) concluiu a instalação de mais dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes de coronavírus. A estrutura, no bloco “B” do complexo, já está disponível desde esta segunda-feira (18) e amplia para 40 o número de vagas com esse perfil na instituição, que ainda oferece seis poltronas e sete leitos para casos de emergência no âmbito da Covid-19.

Segundo a direção do Clínicas, uma verba de R$ 57 milhões, encaminhada pelo Ministério da Educação, tem viabilizado a ampliação, que segue um cronograma progressivo, de acordo com as exigências resultantes da própria pandemia no Rio Grande do Sul. O governo federal também atua nesse processo por meio das pastas da Economia e da Saúde, em conjunto com Secretarias municipais e estadual do setor.

Na terça-feira passada, a instituição havia aberto dez leitos de UTI para casos de coronavírus, chegando então a uma capacidade de 30 pacientes. As outras duas inaugurações foram realizadas no início de abril e na primeira semana de maio.

Se tudo sair como previsto, o HCPA projeta contar, até o inverno (que começará no dia 20 de junho), com mais de 100 leitos de alta complexidade para pacientes de Covid-19. “As entregas têm acontecido dentro dos prazos previstos e representam um avanço para a saúde”, destacou recentemente a diretora-presidente do Hospital, professora Nadine Clausell.

“O Clínicas está cumprindo seus compromissos, mesmo em meio às dificuldades operacionais para instalar uma estrutura tão complexa quanto à necessária para uma UTI”, acrescentou. “Diferentes equipes se mobilizaram, respeitando as necessidades de isolamento e distanciamento, para aprontar tudo com qualidade e segurança.”

Para o reitor da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Rui Oppermann, a relação do Clínicas com a comunidade fica fortalecida por meio do compromisso com a educação e a saúde:

“Para nós, da Universidade Federal, ter o Clínicas como hospital-escola é uma garantia de formação profissional baseada nas melhores práticas em benefício da população, e que se traduz neste momento na qualidade dos serviços prestados aos pacientes que necessitam de atendimento devido à pandemia de Covid-19”.

Contratações

Também está em andamento um processo de contratações destinado a ampliar o quadro de profissionais da saúde e, assim, reforçar o enfrentamento à pandemia. O Ministério da Economia já autorizou a criação de 775 vagas no quadro de pessoal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em caráter temporário (por até dois anos), para operacionalizar os atendimentos.

(Marcello Campos)

