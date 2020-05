Educação TVE exibe aulas preparatórias para o Enem até outubro

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Governador Eduardo Leite conversou com as professoras Kátia da Rocha (E) e Janaína Casanova, que gravarão aulas na TVE. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite conversou com as professoras Kátia da Rocha (E) e Janaína Casanova, que gravarão aulas na TVE. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O projeto Pré-Enem Seduc RS, que apresentará na TVE-RS aulas preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), teve início nesta segunda-feira (18). A iniciativa do governo do Estado, promovida pela Seduc (Secretaria da Educação) em parceria com a Secom (Secretaria de Comunicação), veiculará até outubro os programas diariamente, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h.

Serão cerca de 20 horas/aula semanais, totalizando 464 horas de preparação para todos os componentes curriculares. Os alunos ainda terão acesso às aulas pelo YouTube, por meio do canal TV Seduc RS, e com os links que ficarão disponíveis no Portal da Educação e no site da Seduc.

“A TVE cumpre um papel muito importante ao levar informação e, agora, também terá um papel muito importante na área da educação ao transmitir nosso Pré-Enem Seduc RS a partir de hoje. Beneficiará jovens de todo o Estado, que podem inclusive convidar a família para assistir e relembrar os conteúdos”, explicou o governador Eduardo Leite, em transmissão ao vivo pela internet nesta segunda-feira (18), diretamente dos estúdios da TVE, onde as aulas preparatórias são gravadas. Na ocasião, Leite conversou com as professoras Janaína Casanova, de Artes, e Kátia Luciane Souza da Rocha, de Matemática, que integram o grupo selecionado para o projeto.

A secretária de Comunicação, Tânia Moreira, lembrou que, como as aulas serão transmitidas em TV aberta, todos os estudantes poderão se beneficiar. “É uma alegria vermos a TVE inserida em um dos seus pilares de atuação, que é a transmissão de conhecimento. As aulas não serão dirigidas somente a alunos da rede pública estadual, mas a todos os estudantes que estejam interessados nesse conteúdo”, afirmou.

O Pré-Enem Seduc RS, que contará com quatro períodos diários de 60 minutos e contemplará 86 horas/aula para cada área do conhecimento, inclui eixos ligados às disciplinas de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Redação. As aulas seguem até 31 de outubro, semana que antecede o início das provas.

O secretário da Educação, Faisal Karam, disse que a iniciativa beneficiará alunos do 3° ano do Ensino Médio e membros da comunidade escolar que desejam prestar vestibular ou o Enem. “Após um período de capacitação, que incluiu roteirização dos conteúdos, finalização das metodologias e recursos a serem utilizados nos vídeos, os nossos 13 professores da Rede, escolhidos para o projeto, já estão preparados para garantir a qualificação necessária dos estudantes para o ingresso no Ensino Superior”, acrescentou.

Professores selecionados

Foram selecionados 13 professores da Rede Estadual de Ensino para participar das aulas preparatórias do Pré-Enem Seduc RS. O processo de escolha contou com 325 professores inscritos de forma on-line, entre os dias 30 de abril e 5 de maio. Depois, foram pré-selecionados 39 educadores levando em conta o currículo, a prova de títulos e o perfil metodológico para atender os estudantes na preparação para o Enem. Cada profissional ainda enviou um vídeo para avaliação que contou como caráter eliminatório.

O professor de Química Rui Alves, da Escola Alfredo Ferreira Rodrigues, da 18ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), de Rio Grande, já teve a sua primeira tarde de gravação na TVE. As aulas, que duram 50 minutos, serão veiculadas duas vezes por semana, e a matéria, dividida em três módulos. Ele procura associar a Química com o cotidiano dos alunos. “Sempre busco, nas minhas aulas, aliar o conhecimento com aquilo que os estudantes vivenciam na prática. Agora, diante das câmeras, iremos utilizar ferramentas como o PowerPoint e figuras ilustrativas para manter a atenção do estudante até o final do vídeo”, explica.

Língua Brasileira de Sinais

Atendendo à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, foram selecionados quatro tradutores da Libras (Língua Brasileira de Sinais) que auxiliarão nas transmissões das aulas do Pré-Enem Seduc RS.

Pré-Enem Seduc RS

A carga horária dos componentes curriculares foi definida de acordo com a ocorrência das disciplinas nas questões do Enem. O tempo de aulas será dividido em parte introdutória de cada eixo, explanação sobre o assunto, problematização em relação aos acontecimentos atuais e disponibilização de lista de exercícios. Por fim, ocorre uma interação em tempo real via chat a partir de questões de alunos.

Cidades cobertas pelo sinal da TVE

• Alegrete;

• Carazinho;

• Erechim;

• Frederico Westphalen;

• Itaqui;

• Palmeira das Missões;

• Porto Alegre e Região Metropolitana;

• Santa Bárbara do Sul;

• Santa Cruz do Sul;

• Santa Rosa;

• Santana do Livramento;

• Santo Ângelo;

• São Luiz Gonzaga;

• Vacaria.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação