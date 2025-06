Esporte Com dois gols de Di María, Benfica goleia o Auckland City no Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

O Benfica demorou para engrenar, mas venceu o Auckland City na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, por 6 a 0, nesta sexta-feira (20), com dois gols de Di María. Embora tenha levado 52 minutos para abrir o placar, o time português conseguiu se impor sobre o clube amador da Nova Zelândia depois da paralisação que estendeu o intervalo do jogo por mais de duas horas devido ao mau tempo na região do Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Após ter sofrido a maior goleada da história dos Mundiais no último domingo (15), um 10 a 0 diante do Bayern de Munique, a equipe neozelandesa conseguiu neutralizar os portugueses durante boa parte do primeiro tempo, embora praticamente não tenha chegado ao ataque. O clube é composto por jogadores amadores cujas principais ocupações não são o futebol — os atacantes Myer Bevan e Haris Zeb, por exemplo, são treinadores em escolas locais de Auckland.

As grandes chances criadas, todas do Benfica, foram desperdiçadas com tiros fora do alvo ou nas mãos do goleiro (e estudante) Nathan Garrow, que fez sete defesas na etapa inicial.

No duelo direto com Ángel di María, porém, melhor para o argentino, que, nos acréscimos da etapa inicial, marcou de pênalti pela segunda vez no campeonato. Ele também converteu contra o Boca Juniors, na primeira rodada, em partida que terminou 2 a 2.

O jogo desta sexta foi mais um que ficou marcado por paralisação devido às condições climáticas nos Estados Unidos, que seguem um protocolo de esvaziamento de estádios em caso de risco de raios.

Após um intervalo estendido a duas horas e 30 minutos, o segundo tempo começou com um Auckland aparentemente mais ofensivo. Zeb chegou a arriscar um rebote de fora da área, e o goleiro Trubin espalmou para escanteio.

Nos minutos seguintes, ficou clara a superioridade técnica e tática do Benfica, que marcou o segundo aos sete, com Pavlidis, e o terceiro aos 16, com Renato Sanches, que havia acabado de entrar na partida. O volante Leandro Barreiro anotou mais dois gols, aos 30 e aos 32, ao estilo de um centroavante, aparecendo na área para empurrar para a rede.

O craque argentino Di María, novamente de pênalti, fechou a conta, aos 52 minutos. Além da goleada histórica, os portugueses finalizaram 32 vezes contra apenas 4 do time neozelandês. O Benfica soma quatro pontos, e o Auckland, eliminado após duas derrotas em dois jogos, ainda não pontuou no Grupo C, que ainda conta com o Bayern de Munique e o Boca Juniors.

