Porto Alegre ganha empreendimento residencial voltado ao público "60+"

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Merano Senior Living está localizado no bairro Cristal (Zona Sul). (Foto: Marcelo Donadussi/Divulgação)

Já está em operação no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, o residencial Merano Senior Living, destinado ao público “60+”, ou seja, a partir dos 60 anos. Dentre os diferenciais do empreendimento estão a segurança, assistência à saúde e qualidade de vida, incluindo serviços como academia, massagem, cabeleireiro e cinema, além de ambientes dedicados à interação privada com a família, por meio de uma infraestrutura aberta 24 horas.

Concebido pelo empresário Juarez Luiz D’Ambros, o residencial está localizado na avenida Icaraí nº 251 e conta com 68 apartamentos com dimensões médias de 30 metros-quadrados (a maioria com sacada), em cinco andares e mais de 1.000 metros-quadrados em área de convivência. O complexo inclui três ambientes externos para contemplação e integração à natureza, além de salão de festas, espaço gourmet, biblioteca, ambiente ecumênico e cobertura panorâmica com vista para o Guaíba.

A localização é estratégica, a apenas 7 minutos dos principais hospitais de referência da capital gaúcha, além da proximidade com o Barrashopping e o Shopping Pontal, dentre outros pontos de referência. O Merano Senior Living foi planejado para atender a uma nova demanda de estilo de vida dessa faixa etária, que prioriza conforto, segurança, serviços e oportunidades de socialização.

Entre a concepção e inauguração, o empreendimento levou quatro anos para ser concluído. Durante esse período foram realizadas pesquisas de mercado que nortearam tanto a vocação do residencial quanto o plano de necessidades contemplado por seu projeto arquitetônico.

Um dos destaques é a acessibilidade, já que não há degraus e nem desníveis de piso em toda a estrutura do edifício. O mobiliário foi especificado por especialista em ergonomia de idosos e a torre de evacuação foi modelada para que eventuais macas e cadeiras-de-roda sejam retiradas sem a necessidade de escadarias.

O residencial é preparado para receber moradores dos níveis “1” a “3” de autonomia, classificação que indica o grau de independência do idoso e oferece três opções de quartos, todos com botões SOS e banheiros adaptados.

A estrutura ainda inclui salas dedicadas à saúde dos residentes, como consultório médico, enfermaria em sistema 24 horas, telemedicina e farmácia para guarda de medicamentos. Também são disponibilizados monitoramento individual e serviço de concierge (profissional que presta serviços personalizados de acompanhamento e suporte), conforme detalhado no site meranosenior.com.br.

“Oferecemos um refúgio de conforto, em uma comunidade na qual cada morador é tratado com respeito e dignidade”, ressalta Juarez Luiz D’Ambros. “Nosso compromisso é de ser um lar acolhedor, no qual os residentes possam viver com plenitude e autonomia. Contamos com uma equipe técnica multidisciplinar e um corpo clínico experiente. O diferencial está justamente nos cuidados oferecidos, pois a estrutura permite que o idoso mantenha sua identidade, sem a necessidade de constante intervenção familiar.”

A família do morador, aliás, tem acesso livre ao residencial, sem limites de permanência ou horários pré-estipulados. “Queremos que os residentes se sintam realmente em casa”, ressalta o empresário. “Criamos espaços ideais para moradia, celebrações e encontros.”

“Geração prateada”

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre é a capital brasileira com a maior proporção de idosos na populacional: 15%.

Já o Rio Grande do Sul lidera o ranking dos Estados, com 1,4 milhão de habitantes com idade a partir de 60 anos – projeções indicam que esse contingente ultrapassará 3 milhões até 2060.

Em âmbito nacional, a população a partir dos 60 anos deve abranger 37% dos brasileiros até 2070. Esse segmento igualmente tem ampliado sua relevância no que se refere ao poder de consumo: um estudo da Fundação Getulio Vargas revela que o público de 65 anos em diante já representa 17% do grupo dos 5% mais ricos do País.

“A população idosa está em expansão contínua, especialmente no nosso Estado”, acrescenta D’Ambros. “E não estamos falando apenas de pessoas que necessitam de cuidados permanentes. O idoso independente também precisa de opções qualificadas, com estrutura de convivência, lazer e estímulos variados. Esse é o nosso objetivo, de oferecer o melhor o melhor em lazer, entretenimento, gastronomia e assistência à saúde 24 horas por dia, com um projeto cuidadosamente elaborado.”

(Marcello Campos)

