Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O jogador marcou dois gols na vitória contra o Juventude em partida pelo Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Em uma noite luxuosa, o Inter goleou o Juventude (RS), por 4 a 0 dentro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (29). Johnny, duas vezes de cabeça, Wanderson e Edenilson, de pênalti, marcaram os gols na partida.

Com o resultado positivo, o time de Mano Menezes alcançou o quinto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e está com 42 pontos. Já o Juventude permanece na última colocação da competição, na zona de rebaixamento, com 17 pontos conquistados em 24 partidas disputadas.

Johnny aproveitou a sequência dada pelo técnico colorado e vem fazendo boas partidas pelo Inter e se firma como titular da posição. Na noite de segunda-feira, após Carlos de Pena fazer o cruzamento, subiu mais do que os defensores adversários e cabeceou para o gol. E, de novo, aproveitando um cruzamento, fez o terceiro gol colorado. No segundo tempo, ele acabou sendo substituído por Edenilson.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Corinthians (SP). A partida será disputada no domingo (04), às 16h, na Neo Quimica Arena, em São Paulo.

